Anton Blomqvist får sparken från HV71. Efter två raka kval går klubben nu skilda vägar med 36-åringen.

Anton Blomqvist får sparken från HV71 efter två säsonger i klubben.

HV71 väljer att sparka Anton Blomqvist. Klubben har hållit hårt i honom trots att det har blåst ordentligt kring klubben över de senaste två säsongerna. Men efter två raka kval väljer man nu att gå skilda vägar med tränaren. 36-åringen lämnar därmed efter två säsonger som huvudtränare i klubben.

Det kommer efter en vår där han har varit kraftigt ifrågasatt.

Samtidigt har det varit minst sagt stökigt i klubben högre upp under säsongen. Han har under sina två år fått jobba under ett antal olika sportchefer. Där han den här säsongen fick se både Björn Liljander och Fredrik Stillman sjukskriva sig från sina roller som sportsligt ansvariga. Johan Hult är nu tillförordnad sportchef i klubben.

Innan Anton Blomqvist hamnade i HV71 var han under drygt fyra säsonger huvudtränare i AIK. Kontraktet med HV71 sträcker sig fram till 2028 men ser alltså ut att inte slutföras. Vem som tar över som huvudtränare återstår nu att se.