Hedberg: ”Det hjälper bara, hacka på ni”

Leksand tippas i botten av SHL redan innan första matchen under Johan Hedberg.

Nu svarar nye huvudtränaren på experternas uttalande – och pressen kring jobbet i Dalarna.

– Jag känner mig ganska trygg i det här nu, säger Hedberg till Falu-Kuriren.

Johan Hedberg. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

”Det här är egentligen något jag har tänkt igenom under många år om jag någonsin skulle komma i den här situationen. Jag är rätt trygg i mig själv nu, vad jag kan, vad jag står för och vad jag kan bidra med, så jag känner inget negativt av det.”



Så lät det i början av april när Johan Hedberg öppnade upp för hockeysverige.se om valet att ta över som huvudtränare i sitt Leksands IF. Knappt tre månader har sedan följt där SHL-klubbens förberedelser inför 2025/26-säsongen kommit igång på riktigt, och där de så kallade experterna redan sagt sitt.



”Rimligen är laget sämre än förra säsongen, då det blev en elfteplats. Då gäller det att undvika de två sistaplatserna för i ett kval vill Leksands IF inte hamna, så svaret får bli tolfte plats”, skrev exempelvis Falu-Kurirens reporter Markus Josefsson nyligen.



Nu ger Johan Hedberg sitt svar i en intervju med FK.



– I det här med allt negativt som är runt oss så kommer vi ihop tajtare som gäng. Vi kan bara fokusera på det vi ska göra, att spela hockey och vinna matcher. Det hjälper bara, hacka på ni, säger han till tidningen efter följande svar om pressen att träna moderklubben.

– Det är bara att gå till centrum dagen efter vi har torskat för att veta vad jag behöver göra. Det är klart att det kommer att snackas, tyckas och funderas på alla håll och kanter. Men det ingår i jobbet. Och som jag sa tidigare också: Jag känner mig ganska trygg i det här nu. Jag vet vad jag vill, vad jag kan och vad jag tror på. Det är klart att det är lätt att sitta här nu och säga att ”det här är lugnt”. Det kommer att blåsa, men det är ingenting som jag känner mig orolig för.

Går inte ifrån spelidén: ”Rimmar ganska bra”

Johan Hedberg har en bakgrund som målvaktstränare i NHL, men vände hem till Dalarna 2020 för att ta över Mora. Därifrån blev det ett jobb som huvudtränare i SHL, men endast under en kortare period. Detta då han i januari 2024 fick sparken av Örebro. Under 2024/25 började Hedberg därmed om som assisterande i Färjestad.



Nu ska ”Moose” leda ett SHL-lag som huvudtränare igen. Något han kommer att göra med samma spelidé som tidigare: En rak, snabb och intensiv ishockey.



– Det tycker jag. Jag tycker att vi har en rörlig backsida. Bra förstapass. Alla kan flytta pucken och röra fötterna. Det är mycket energi, ungdomlig entusiasm och en del rutin. Självklart så behövs ju ett par till spelare, men jag tycker att det som jag har på papperet idag rimmar ganska bra med hur jag vill spela, säger Hedberg om hur materialet i Leksand passar det hela.