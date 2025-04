Drömjobbet i Leksand: ”En jättefin och hedersam uppgift”

Johan Hedberg är tillbaka i Leksands IF och tar över som SHL-klubbens nya huvudtränare.

För hockeysverige.se berättar Hedberg bland annat om:

Känslorna när han fick frågan: ”Det är speciellt”

Pressen att vända hem: ”Har tänkt på det under många år”

Tar över från kompisen: ”Känns lite ’kymigt’ att komma in och ta hans jobb”

Så vill han förändra Leksand: ”Den dialogen kommer finnas”

Johan Hedberg är ny huvudtränare i Leksands IF.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Jon Knuts jagade alltså rätt på en tränare i skogen bakom Tegera Arena… I alla fall enligt den presentationen klubben visade upp på sin hemsida. Givetvis har det varit klart ett tag att det skulle bli Leksandsfostrade Johan Hedberg som skulle ta över efter Mikael Karlberg och Charles Berglund i klubbens SHL-bås.

– Jag blev glad och exalterad, berättar Johan Hedberg då hockeysverige.se bad honom beskriva sina känslor då frågan kom upp om han ville ta över sin moderklubb, Leksands IF, närmaste säsongerna.

– För mig som växt upp i Leksand och bor här är det en jättefin och hedersam uppgift och tuff. Jag tycker att jag har fått så pass mycket kött på benen under åren så jag känner mig mogen att ta steget. Egentligen är jag väldigt sugen på att dra i gång direkt.

Man säger att det är svårt att bli profet i sin hemby, hur tänker du kring den pressen som blir på dig?

– Det här är egentligen något jag har tänkt igenom under många år om jag någonsin skulle komma i den här situationen.

– Jag är rätt trygg i mig själv nu, vad jag kan, vad jag står för och vad jag kan bidra med, så jag känner inget negativt av det.

”Leksands IF har egentligen betytt allting för mig”

Leksands IF som klubb har genom åren betytt mycket för Johan Hedberg. Han har både spelat i föreningen och suttit i klubbens styrelse.

– Leksands IF har egentligen betytt allting. Det var där jag började spela hockey och den klubb jag haft som språngbräda för att ta mig över till USA, men också komma in i landslag.

– Vi blev ju fast i USA över 20 år, men Leksand har alltid funnits i botten hos mig, så det såklart speciellt.

Hur var det då att stå i Örebros eller Färjestads bås i Tegera Arena?

– Spännande. Jag har varit med så länge och bytt lag åtskilliga gånger. Både som coach och spelare.

– Det har varit kul att komma hit och få uppleva stämningen eftersom den är magiskt. Otroliga fans, otrolig inramning och kul att få uppleva det oavsett som jag var i motståndarbåset eller inte.

Johan Hedberg under sin tid som målvakt i Leksands IF. Foto: Arkivbild

Vad är ditt bästa minne som spelare från tiden i klubben?

– Det finns många… Klart att när vi gick upp tillbaka till Elitserien 2005. Sista matchen i gamla arenan. Det blev klart efter matchen mot Nyköping hemma. Fansen började riva arenan och ta med sig stolar, bänkar, bord och allt möjligt.

– Det var en glädje, men också en lättnad att vi klarade av det den säsongen. Lockout från NHL och ett ganska pressat läge. Jag tycker inte att jag spelade min bästa hockey på något sätt, men jag är väldigt, väldigt tacksam över att vi klarade av det.

– Sedan hade vi ett otroligt lag i mitten av 1990-talet. Vi borde haft en bättre chans att gå hela vägen, men det är svårt. Vi satt nu i samma sitts med Färjestad där vi hade ett fantastiskt bra lag, men andra lag är också bra.

Det vill Johan Hedberg tillföra Leksand

Leksand hade en säsong där det mesta talade för slutspel, men en genomklappning sista fem matcherna gjorde att laget hamnade utanför slutspelsfesten.

– Jag följer ligan hela tiden och då egentligen alla lag. Leksand hade en lite upp och ner-säsong. Man hade en hel del skador och tuffa avbräck på ledande spelare som var borta en del.

– Jag tycker att Leksand var lite ”streaky”. Kom i omgångar, tog ett gäng vinster och klättrade i tabellen. Sedan blev det tufft och man föll tillbaka, men alla kände nog att man hade en slutspelsplats i fickan. Sedan gick allting åt fel håll på slutet.

– Det var många besvikna Leksandsfans, spelare och ledare när slutsignalen gick.

Hedberg tar över efter ”Challe” Karlberg och ”Challe” Berglund. Foto: Bildbyrån

Vad personifierar ditt ledarskap och vad vill du tillföra den här gruppen?

– Positivitet, energi och glädje. Ledarskapsmässigt skulle jag säga att det är tre ganska bra ord som beskriver mig.

– Sedan vill jag vara en tydlig, rak och enkel kommunikatör. För mig är det viktigt att folk vet vad dom förväntas att göra, hur vi ska spela, hur vi ska uppträda.

– Det ska vara kul att komma till rinken, att komma till det dagliga jobbet och vara förberedda på att göra sitt bästa varje dag.

Tar över från kompisen: ”Ibland är det känsligt”

Du är kompis med Mikael Karlberg som nu lämnar Leksands IF efter 30 år, hur har dialogen mellan er varit kring att du skulle kliva in i den här kostymen?

– ”Challe” och jag har haft dialog under egentligen alla år. Både efter att jag kommit hem, men också när jag var där borta. Vi har diskuterat olika saker fram och tillbaka.

– Ibland är det känsligt när man går in och tar någon annans jobb. Sedan vet jag att ”Challe” haft tankar på att ändå titta på något nytt. Klart att det ändå känns lite ”kymigt” att komma in och ta hans jobb.

Lite likande då din kompis, Niklas Eriksson, tog över efter dig i Örebro?

– (Skratt) Ja, exakt. Så kan man också se det som lite grann. Hoppas bara att den här vändan blir bättre än den i Örebro.

Thomas ”Tjomme” Johansson och Johan Hedberg kommer att jobba tätt. Foto: Bildbyrån

Hur delaktig kommer du vara i eventuella nyförvärv och truppbygge?

– Klart att den dialogen kommer finnas, absolut. Thomas (Johansson) har givetvis redan inlett ett arbete. På vissa spelare har han kommit längre än med andra.

– Det är alltid en dialog mellan tränare och sportchef kring hur man vill spela, vilka som passar in, vad man behöver och kan få tag på.

– Det är många saker som ska passa in och det är inte bara att plocka. Dels är det en ekonomisk fråga dels kan det vara många andra klubbar som drar i samma spelare. Jag är ganska övertygad om att Thomas ligger bra med framkant med lagbygget.

David Printz blir kvar kommande säsong, men vem blir forwardscoach vid din sida?

– Det får vi se och inget som är officiellt ännu, avslutar Johan Hedberg.