Klubbikonen återvänder – i ny roll

Johan Davidsson är tillbaka i HV71.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

Johan Davidsson lämnade rollen som assisterande tränare i HV71 efter säsongen 2024/25. Nu är klubbikonen tillbaka i Jönköpingsklubben.

Via sin hemsida meddelar HV71 att Davidsson återvänder som spelar- och ledarutvecklare på ungomdssidan.

– Han bidrar mycket med sin spelarbakgrund och hela den biten. Han har själv gått hela vägen och det är det vi vill sträva efter. Vi vill att våra barn och ungdomar ska känna att de ska kunna ta sig hela vägen upp till elitlagen från första skridskoskäret. Där blir Johan en levande ambassadör, säger general managern Björn Liljander.

Har vunnit fem SM-guld med klubben

Davidsson är, minst sagt, starkt förknippad med HV71. Under sin tid som spelare vann han fyra SM-guld med klubben och spelade totalt 776 matcher för Jönköpingsklubben, där han producerade 561 poäng (175+386).

Efter att han lade skridskorna på hyllan 2013 klev han in i HV71:s sportsliga ledning 2014 och vann sitt femte SM-guld 2017. Totalt gjorde han sju säsonger som assisterande general manager, innan han 2023 anställdes som assisterande tränare i SHL-laget.