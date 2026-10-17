Joel Lundqvist förevigas: "Känns overkligt"

Joel Lundqvist rördes till tårar under hyllningsceremonin.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Lukas Stenström (montage).

1210 matcher, fyra CHL-titlar och fyra SM-guld. Joel Lundqvists siffror med Frölunda talar för sig själv. Utöver det har den före detta centern tagit tre VM-guld. Lundqvist har satt ett stort avtryck på svensk hockey.

Tre år efter att den tidigare Frölundakaptenen avslutade sin karriär var det dags för den största hyllning en klubb kan ge en spelare. Lundqvist skulle få sin tröja hissad i Scandinaviums tak och förevigas i klubben.

– Det är stort, att få se sitt nummer, sitt namn åka upp i arenan som har betytt så mycket. Det är mycket känslor.

– Ett tag när detta har börjat närma sig har jag funderat mycket på vad som kommer hända och ske för att kunna ta in allting. Det känns härligt att kunna känna som jag gör också. Det visar hur mycket klubben har betytt för mig, säger Lundqvist.

Joel Lundqvist rördes till tårar: "Blir stora känslor – är väldigt stolt"

Det blev en lång ceremoni med flera tal från spelare och ledare. Till sist rördes Lundqvist till tårar när tröjan med nummer 20 på ryggen hissades upp i taket på Scandinavium.

På presskonferensen efter ceremonin var Lundqvist fortsatt rörd med tårar i ögonen.

– Det känns overkligt. Att jag har haft en impact i den här arenan och den här klubben, det kommer vara för evigt. Så det blir väldigt stora känslor och tankar som går igenom när jag ser numret gå upp. Jag är väldigt stolt och det är något jag för alltid kommer ha med mig, säger Lundqvist.

Veteranen menar att det har varit svårt att föreställa sig denna hyllning på förhand. Enligt Lundqvist har detta överträffat alla förväntningar.

Meddelande till dagens ungdom: "Ha drömmar, skapa inspiration"

Lundqvist passar även på att tacka alla som har stöttat honom under karriären. Inte minst Frölundas supportrar.

– Den dagen jag slutade då fick jag väldigt mycket fint till mig för jag visste vad jag hade betytt. Den här betydelsen för människor kan man inte mäta riktigt. Utan man får väldigt mycket från både ledning och spelning men också mycket från fans självklart. Det värmer oerhört, att det inte är bara spelet som betyder utan mer.

Joel Lundqvist avslutar med ett tydligt meddelande till dagens ungdom.

– Ha drömmar, skapa inspiration, oavsett vad du än vill göra i livet. Nu är det hockey men vad du än vill göra i livet. Det är drömmar det är där det börjar att skapa drivkraft framåt. Det skapar en motor det skapar en uthållighet som jag har haft. Det är det jag vill inspirera till ungdomar, till mina barn, att hitta en passion i livet. Det är fantastiskt att få leva sin dröm.

Lundqvist har efter sin karriär i Frölunda övergått till expert i TV4. Där ska han vara opartisk och dela med sig av sina åsikter. I Göteborgsklubben har Lundqvist nu förevigats och cementerats som en av förenings största spelare någonsin.