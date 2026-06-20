Joel Lundqvist kommer att hyllas av Frölunda till hösten.

Foto: Bildbyrån (Montage)

17 oktober 2026.

Då kommer Joel Lundqvist att förevigas i Scandinavium. Frölunda bekräftar att legendarens tröja ska hissas till taket inför matchen mot Skellefteå för att hylla Lundqvists långa och framgångsrika karriär i klubben.

– Det är svårt att sätta ord på, en overklig känsla. Det är ju inget man tänker på under karriären, men det är ju otroligt stort och det finaste kvitto en spelare kan få från en klubb. Frölunda har betytt mycket för mig sedan jag var liten och att bli förevigad på det här sättet gör mig varm och stolt, säger 44-åringen på klubbens hemsida .

Joel Lundqvist vann fyra SM-guld med Frölunda

Joel Lundqvist spelade hela 20 säsonger i Frölunda HC innan han avslutade hockeykarriären 2023. Han kom att göra sammanlagt 1 210 matcher i Frölunda vilket är mest i klubbens historia. Hans 915 matcher i Elitserien/SHL är näst mest genom tiderna, endast Jan Sandström är före med sina 952 framträdanden. Lundqvist är också en av endast nio spelare i ligans historia att göra minst 500 poäng.

Lundqvist vann SM-guld med Frölunda både 2003 och 2005 innan han lämnade för spel i Nordamerika under tre säsonger där han kom att göra 134 NHL -matcher för Dallas Stars . När Joel Lundqvist vände hem till Frölunda 2009 blev han direkt lagkapten vilket han sedan också var under 14 års tid innan han lade skridskorna på hyllan. Han vann då även SM-guld som kapten både 2016 och 2019. I Frölunda blev Lundqvist också CHL -mästare 2016, 2017, 2019 och 2020.

Nu kommer han alltså att hyllas för sin fina karriär i Frölunda-tröjan med att få sitt tröjnummer 20 pensionerat.

– Det är svårt att veta hur jag kommer att reagera, men jag kan ju relatera till hyllningen när jag hade spelat 1 000 matcher. Det var spänt, nervöst och känslomässigt, men det här blir ju något helt annat. Jag ser fram emot dagen och att jag får uppleva den tillsammans med familj, vänner, klubb och supportrar.

På meritlistan har Joel Lundqvist också tre VM -guld med Tre Kronor , 2006, 2013 och 2017.