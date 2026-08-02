En Sedin i målprotokollet – Valters första för Kanada

Valter Sedin har gjort sitt första mål på den internationella scenen.

Foto: Bildbyrån (montage).

När Henrik och Daniel Sedin, för åtta år sedan, hängde upp skridskorna trodde många att de fått se en Sedinare göra mål för sista gången på högsta elitnivå. Men nu börjar ytterligare en i familjen göra sig själv ett namn – inom fotbollen (!).

19-årige Valter Sedin, son till Henrik Sedin, valde nämligen fotbollen framför hockeyn, och i lördags gjorde han också sitt första tävlingsmål för Kanadas U20-landslag.

Målet kom i Puebla, Mexico, i Concacaf-mästerskapet som fungerar som kvalturnering inför nästa års U20-VM och OS i Los Angeles 2028. Sedin dribblade förbi tre försvarare innan han fick iväg ett skott mot den första stolpen. Ett av två mål i Kanadas 2–2-match mot Jamaica.

Valter Sedin, som alltså valt Kanada före Sverige, var först inte uppskriven till turneringen. En skada öppnade dock en plats och därmed även dörren till mittfältarens första tävlingsmatch på U20-nivå. Ytterligare ett steg närmre herrlandslaget.

Får chansen framför herrlandslagets förbundskapten

Valter Sedin växte upp i Vancouver och gick genom MLS-akademin i Vancouver Whitecaps. 2025 tog han dock steget över till Sverige och Hammarby IF:s U19-lag. Det dubbla medborgarskapet har öppnat för spel i Kanada – trots tidigare pojklandskamper för Sverige.

– Bägge sönerna spelade hockey, men de lade vid tio års ålder kanske, har Henrik Sedin tidigare berättat i Viaplays podcast Godmorgon NHL !

– Det var väldigt mycket fokus från föräldrar därborta att det var en Sedin som for omkring därute. Fotboll var bättre, då fick de vara lite mer anonyma. Men de hade aldrig någon riktig kärlek för hockey, men fotboll har de alltid velat spela.

Under sommarens samling leds det kanadensiska U20-laget av Jesse Marsch, förbundskaptenen för Kanadas herrlandslag i fotboll. Detta då han tagit sig an en större roll inom förbundet. Med det oavgjorda resultatet mot Jamaica säkrade Kanada förstaplatsen i gruppen och avancerade till kvartsfinal. De fyra semifinalisterna belönas med platser till U20-VM, och den bästa återstående nationen utöver USA får en OS-plats (USA automatisk kvalificerade som hemmanation).