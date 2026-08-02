Juniorkronorna som stack ut mot Finland

William Håkansson och Morgan Anderberg.

Foto: Bildbyrån (montage).

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det var det. World Junior Summer Showcase 2026 är över.

Inga medaljer delas ut i slutet av turneringen, men svenskarna kommer att vara glada efter att ha vunnit tre raka matcher i slutet av turneringen. Deras 5–2-seger idag, mot sina främsta rivaler, Finland, var en dominant insats, med Viktor Klingsell, Alexander Command, Filip Ekberg, Torkel Jennersjö och Isac Nilsson som hittade nätet. Jeremi Virtanen och Vilho Vanhatalo svarade med egna mål för finländarna, men det räckte inte för att säkra dealen.

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Alla blickar var riktade på den nordamerikanska matchningen som skulle stänga turneringen, särskilt eftersom Windsor är en gränsstad. Tyvärr för värdarna föll Kanada ännu en gång platt i en internationell spotlight-match, och förlorade med 5-2 mot amerikanerna. Sammy Nelson öppnade målskyttet vid 21:32 - i numerärt underläge, medan Ethan Wyttenbach själv nätade två gånger. Vidare mål från Sean Barnhill, Brooks Rogowski, Wyatt Cullen och Vern Fiddler hjälpte till att placera segern långt bortom räckvidd, vilket resulterade i att WFCU Centre tömdes ganska tidigt.

Här är en överblick över toppspelarna från sista dagen i Windsor, innan en större genomgång av hela veckan kommer söndag:

Finland 2, Sverige 5

Finland

#12 Aapo Katavisto, forward: Katavisto hade en assit på det första finska målet. Han var också en av de bättre puckförarnarna uppåt isen, och jag tyckte hans skridskoåkning stod ut. Den mellanstora forwarden kan inte förlita sig på en stor kroppsbyggnad för att göra skada. Istället spelar han med tempo och hög hockeysense, ofta med snabba passningar – även genom traffik – för att få pucken dit den behöver hamna. Jag tror att Katavisto kan fylla en energiroll för finländarna, även om det är högre upp i uppställningen.

#29 Vilho Vanhatalo, forward (Florida Panthers): Så, det visar sig att det har sina fördelar att vara 193 cm lång. Sverige verkade verkligen kämpa med Vanhatalo runt nätet, och han gjorde det andra finska målet som bevis för det. Han fick också ett mål borttaget på grund av störning framför mål, men han gjorde ändå ett starkt byte innan, oavsett. Vanhatalo är inte den snabbaste vingen i världen men han är mycket svår att begränsa i anfall och han har mycket kraft bakom sitt skott. Jag kan se honom bli en bra bottensex-spelare vid JVM.

Sverige

#30 Kevin Törnblom, målvakt: Medan hans finske motsvarighet kämpade, spelade Törnblom utmärkt. Idag behövde han göra några stora räddningar i första halvlek i synnerhet, inklusive ett dykande plockräddning. Jag gillar hans plockhand eftersom han alltid håller den uppe och aktiv. Många väntar sig att han är den som lämnas utanför när JVM kommer, men Törnblom har bevisat att han kan stjäla en match någon gång ibland. Det var roligt att se honom se så fokuserad ut idag.

#19 William Håkansson, back (Carolina Hurricanes): Håkansson hade ytterligare en utmärkt match. Han fick primära assisten efter att hans kanon i tredje perioden styrdes in, men han var också stensäker defensivt. Håkansson gör inte många misstag med pucken, och medan han vanligtvis är lite tveksam till att slå högrisk-passningar, så minns jag inte att ha sett honom så bekväm med pucken någonsin tidigare. Han var lätt en av mina favoritbackar den här veckan.

#17 Torkel Jennersjö, forward: Med ett mål och en passning hade Jennersjö ytterligare en utmärkt match. Han är en spelare som ger djup, men en som absolut är helt orädd framför nätet och är villig att ta smällar för att lyckas styra in pucken. Jennersjö har en god chans att lyckas som fjärdekedjans energigubbe, och jag tror att han kommer blomstra i en roll som det.

#25 Viktor Klingsell, forward (Winnipeg Jets): Klingsell är en så smart, skicklig forward som också konsekvent har hittat sig själv i farliga poängsituationer. Han noterades för ett mål i första perioden för att ge svenskarna lite liv, och han hade också en annan bra chans i ett senare powerplay. Klingsell hade en bra vecka i Windsor; jag tror att han kommer bli en solid mellansex-spelare som kan förlitas på vid öppna ytor.

#29 Morgan Anderberg, center (Tampa Bay Lightning): Anderberg gjorde en utmärkt match idag, inte minst genom att registrera två assist i andra perioden. Känd mer för sin defensiva förmåga, markerade detta hans mest produktiva match i en svensk tröja någonsin. Det visade också hur bra Anderberg är i tekningscirkeln samtidigt som han är snabb, också. Hans förmåga att bränna förbi motståndare på utsidan gör honom intressant som ett sent draftval av Lightning.

Kanada 2, USA 7

Kanada

#9 Cole Reschny, center (Calgary Flames): Kanadas offensiv var definitivt undermålig idag, men de kunde räkna på Reschny att driva spelet. Han stoppades vid ett utmärkt läge tidigt i andra, men tog igen det genom att assistera på 2-1-målet senare samma byte. Jag gillar honom i powerplay, och jag tycker att han gör en fantastisk jobb med att kontrollera pucken genom traffik, också. Reschny kommer att vara en av Kanadas topp-forwards vid nästa kommande JVM, inget tvivel om det.

#25 Ethan Belchetz, forward (Utah Mammoth): Belchetz stod för en annan stark insats, kämpade hårt och vann de flesta av sina kamper i anfallszonen. Det inkluderade en god insats som ledde till 1-1 målet i andra, genom att sno pucken nära blålinjen och att slösa tid med att få iväg skottet. För en kille som inte spelat på ungefär ett halvår, såg Belchetz ut som en man på ett uppdrag denna vecka. Han var fysiskt stark, men också alltid aktiv i anfallen och gav sina kedjekompisar kvalitetsplatser att passa till.

USA

#30 Ryder Fetterolf, målvakt (Carolina Hurricanes): Det var tydligt en tung målvaktsfördel i denna. Fetterolf kunde inte ha gjort mycket på de två målen mot sig i andra perioden – hans lag liksom lämnade honom där. Men från dess var han rent dominerande, och utspelade Lucas Beckman i andra änden av isen. Fetterolf är inte stor men han rör sig flytande och läser passar lika bra som någon målvakt hans ålder. Allvarligt, hans fotarbete vid sidledsförflyttningar är så bra som du hittar. Det finns en hel del konkurrens på den amerikanska målvaktspositionen (Brady Knowling, som inte var i Windsor, är favorit att bli försteval), men det kommer att vara svårt att lämna Fetterolf hemma.

#4 Asher Barnett, back (Edmonton Oilers): Barnett hade en tyst turnering, men jag gillade hur konsekvent han bröt upp spelet idag. Han tvingade kanadensarna att använda utsidan lite för mycket, vilket resulterade i att Barnett gick vinnande ur de flesta närkamper. Barnett är bra med pucken, men han är mer känd för att vara ganska fysisk trots att han inte är så stor. Jag föredrar hans spel i egen zon, och jag känner att han är stark utan puck för någon i hans ålder.

#12 Ethan Wyttenbach, forward (Calgary Flames): Trött på att se Wyttenbach i rubriken? Ja, förlåt, men han var enkelt bästa spelaren i turneringen. Han hade en tyst första halva av matchen, men nätade sedan två gånger i andra perioden för att ge sitt lag ledningen. Den skickliga vingen var uthållig hela turneringen, hittade lösa puckar och bankade in returer överallt på isen. Idag blev han bättre ju länge matchen pågick, och det visade också hur farlig han är i en mot en-situationer.

#38 Wyatt Cullen, center (Nashville Predators): Cullen behövde inte vara flashy för att vara effektiv. Men attans, få spelare i denna turnering var kapabla att hänga med hans spel. Jag tycker att han fick till en massa viktiga aktioner och kontringar, och hans tvåvägsspel var exceptionellt starkt. Han hade flera chanser på egen hand och avslutade natten med ett mål och två assist. Det finns inget tvivel om att han kommer bli en toppsex-spelare i den amerikanska truppen när turneringen spelas på riktigt, men idag var en bra start.