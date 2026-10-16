Skadade sig på uppvärmningen

Jesse Ylönen saknades under torsdagsmatchen.

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån.

Det har varit en tung säsongsinledning för Örebro Hockey. Bara ett par veckor in på säsongen har de åkt på ett par rejäla bottennapp där resultaten har runnit iväg. Under gårdagen förlorade de med 6-0 på bortaplan mot Malmö Redhawks.

Samtidigt fick de också ett avbräck redan innan matchen.

Forwarden Jesse Ylönen kom aldrig till spel i matchen trots att han var uppsatt som en ordinarie forward. Finländaren blev istället ersatt av Egor Polin som gjorde comeback i klubben. Sedan tidigare har de även gjort sig av med Sampo Ranta, och nu saknas alltså ytterligare en forward.

– Han blev skadad på värmningen så han kunde inte komma till spel. Jag förväntar mig inte att han spelar på lördag, säger Martin Filander till NA.

Jesse Ylönen skadad

Under morgondagen väntar en ny tuff bortamatch. Den här gången mot Rögle BK som ligger sexa i tabellen och kommer från en seger mot IF Björklöven. Även i den matchen ser det alltså ut som att Jesse Ylönen inte kommer till spel.

Det återstår att se om Örebro väljer att kalla ner någon ny spelare till den matchen. Noterbart är exempelvis att stortalangen Alexander Command inte var med i torsdagens matchtrupp efter sparsam speltid dessförinnan. Nu kanske skadan kan öppna för en comeback till matchtruppen för 18-åringen.