Piken till domarna i storstadsmötet: "Hade inte koll"

Frölundas Bosse Meijer och Filip Cederqvist ryker ihop med Djurgårdens Albin Grewe och Jesper Pettersson.

Foto: Foto: Bildbyrån (montage).

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Drygt halvvägs in i den tredje perioden mellan Frölunda och Djurgården hettade det till ordentligt när Frölundas Stefan Milosevic och Djurgårdens Hugo Blixt rök ihop.

Spelarna åkte på en tvåa vardera för roughing. På vägen till utvisningsbåset passade Milosevic att dra upp stämningen i Scandinavium. Detta visade sig vara startskottet för mer hetta i matchen. I minuterna som följde uppstod det flera bråk mellan göteborgarna och stockholmarna.

Det hela resulterade i två femminutersutvisningar, däremot var det endast Djurgårdens Albin Grewe som åkte på ett matchstraff.

– Det blev rörigt. Det blev några tacklingar och en smäll och sedan är det Grewe och någon som ryker ihop. Jag har inte riktigt koll. Jag var upptagen med att hålla en av deras spelare, säger Djurgårdens Jesper Pettersson till hockeysverige.se.

Hur ser du på att det endast var Grewe som åkte på ett matchstraff?

– Det var ett litet bråk där, så jag tänkte att den borde väl kvittas. Sedan tycker domarna något annat.

Trångt i utvisningsbåset: "Det är känslor"

Djurgårdsbänken blev upprörd över att endast Grewe åkte på ett matchstraff för fighting i situationen med Frölundas junior Bosse Meijer.

Utvisningsbåsen blev allt fullare när Milosevic fick sällskap av Filip Hasa (två minuter för interference), Bosse Meijer (fem minuter för fighting), Graeme Clarke, Filip Cederqvist och Henrik Tömmernes (alla två minuter för roughing).

Blixt å andra sidan fick sällskap av Hampus Zirath, Lucas Carlsson (två minuter vardera för roughing) och Jesper Pettersson (2+2 för roughing). Samtidigt fick Albin Grewe ett matchstraff för fighting.

Det kändes som ett startskott för hettan när Blixt och Milosevic ryker ihop?

– Det är känslor, folk bryr sig. Vi försöker hitta en väg att vända matchen. Vi får utvisningar, de är effektiva. Vi jobbar ensamt där ute, en och en.

Det blev fullt i Djurgårdens utvisningsbås.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

"De är bättre än oss hela matchen"

Även om det blev rörigt i slutet med mycket känslor hade Frölunda kommandot sett över hela matchen. Pettersson håller inte med alla domsluten men är inne på att Djurgården behöver spela bättre för att vinna.

Hur ser du på din utvisning, du fick två plus två minuter?

– Jag tror domarna hade inte riktigt koll för jag gjorde ingenting där ute. Sen är det känslor där ute på isen. Det blir lite frustrationer, vi spelar inte alls som vi vill. De är bättre än oss hela matchen i stort sett.

Redan på torsdag har Djurgården chansen att studsa tillbaka i nästa match. Det blir däremot ett ytterligare tufft motstånd när Stockholmarna gästar Skellefteå.