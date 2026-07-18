Öppnar upp efter avskedet: "Blev konstigt"

Jesper Myrenberg byter Linköping mot Jukurit. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Jesper Myrenberg är kvar i Linköping HC och håller igång under sommaren med spelare som Gustav Forsling, Markus Ljungh och Henrik Törnqvist. Men till 2026/27 har det blivit dags att plocka skott utanför Sverige.

Inför resan till Finland och Jukurit, öppnar nu burväktaren upp för Corren.

– Jag hade väl ganska tidigt känslan i vintras att det skulle bli mitt sista år i LHC, sedan vet man ju aldrig. Det var heller inget jag direkt tänkte på under säsongen, men ju längre den gick och desto mer det började pratas om det, ja då kände jag att det nog var dags att testa något nytt. Att inte bara välja det trygga och sköna utan våga utmana mig själv med något helt nytt, säger han.

Kontraktet är skrivet över en säsong och ger det första äventyret i utlandet.

Utknuffade av Högberg: "Jag är inte dummare"

Jesper Myrenberg kom till LHC som junior och var med och etablerade sig sedan i SHL via flera lån. Men något riktigt genombrott har aldrig kommit. Den gångna säsongen vaktade Waltteri Ignatjew oftast buren, och nu är Marcus Högberg tillbaka. Något som varit en del av Myrenbergs beslut att lämna.

– Jag är inte dummare ... eller man kan ju läsa innantill på visa saker, säger 26-åringen till Corren.

Myrenberg menar att det inte är några "hard feelings", även om det inte blev som önskat i LHC.

– Sista året blev lite konstigt. Det började bra, men sedan fick jag en dipp, precis som hela laget, och efter jul så spelade jag egentligen ingenting. Det var först en skada som kom lite olyckligt samtidigt som Waltteri gjorde det riktigt bra, säger han men menar samtidigt att tiden i Linköping gjort honom till en bättre målvakt.

