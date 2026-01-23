”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jesper Myrenberg är inne på sin fjärde raka säsong i Linköping, men någon fortsättning för målvakten blir det inte. Nu ryktas han till en annan SHL-klubb uppger Expressen.

Jesper Myrenberg gör sin sista säsong i Linköping. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Under den pågående SHL-säsongen har den 25-årige målvakten gjort 18 matcher för Linköping, med en räddningsprocent på 89.8%. Nu bekräftar Jesper Myrenberg själv att det inte blir någon mer säsong med laget.

– Det är vida känt att jag letar efter andra jobb än mitt nuvarande. Men var det blir, det är inte bestämt. Det finns uppslag, och det är ingenting som är klart i alla fall, säger Myrenberg till Expressen.

Målvaktens ord om möjliga alternativ framöver

Expressen har tidigare under veckan avslöjat att Jesper Myrenberg är ett av de mer aktuella namnen för Skellefteå AIK. Samtidigt som ryktena pekar mot en flytt norrut, berättar målvakten att Finland också är ett möjligt alternativ.

– Nu har inte jag pratat personligen med Skellefteå, men det finns i både Sverige och i Finland. Det är en process som ska gås igenom. Det här är lite nytt för mig också. Jag har varit här länge och försöker hitta bästa möjliga lösning och utvecklingsplats för mig, berättar målvakten för Expressen.

Men om hans agent har pratat med Skellefteå vet han inte.

Inför den kommande säsongen har Marcus Högberg ett bindande avtal till Linköping. När Expressen frågar hur det känns för Myrenberg att lämna Linköping svarar han såhär:

– Det är ganska tydligt för mig, och jag är bra kompis med ”Högga” (Marcus Högberg). Vi pratar en del, och han har ett avtal här, och jag vet vilken sits det sätter mig i. Jag är inte mer dum än att jag ser vad som är framför mig. Var det blir, det får vi se, men jag hoppas att vi kan hitta en bra plats för mig till nästa säsong, säger Jesper Myrenberg.

Source: Jesper Myrenberg @ Elite Prospects