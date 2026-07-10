Lämnar LHC - är nu presenterad för ny klubb

Jesper Myrenberg kom först till Linköping HC från Täby redan 2016. Efter spel i Västerås IK och HC Vita Hästen återvände han sen för en sedan för en andra sejour i klubben 2022.

Efter säsongen meddelades det att han skulle lämna LHC för andra gången, och nu har målvakten presenterats för en ny klubb. Han kommer spela för finska Jukurit kommande säsong.

– Jesper är en målvakt som har spelat flera år i den mycket konkurrenskraftiga SHL. Vi ser många egenskaper hos honom som passar vårt sätt att spela. Han är lugn, tekniskt skicklig och framför allt hungrig på att ta nästa steg i sin karriär. Vi tror att han har utmärkta möjligheter att lyckas i Jukurit och hjälpa laget, säger GM Mikko Hakkarainen till klubbens hemsida .

Myrenberg har spelat 74 matcher i SHL. 20 av dem kom förra säsongen. På dessa hade han en räddningsprocent på 87,7.

Kontraktet i Jukurit är skrivet på ett år. Han blir då lagkamrat med Jesper Olofsson och Linus Sjödin.