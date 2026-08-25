Öppnar dörren för Sverige: "Definitivt möjligt"

Jeremy Colliton.

Foto: AP Photo/Julio Cortez

Trots ett år kvar på sitt avtal som assisterande tränare i New Jersey Devils valde Jeremy Colliton att lämna NHL -klubben efter den gångna säsongen. För Expressen berättar han beslutet grundar sig i att han vill ha ett mer direkt inflytande över kulturen och vara mer delaktig i att forma den klubb han jobbar i.

Kanske kan nästa klubbadress finnas i Sverige för den tidigare Mora-tränaren.

Colliton berättar för Expressen att dörren för en återkomst till Sverige är öppen.

– Absolut, det är definitivt möjligt. Under de senaste månaderna, när jag har coachat i NHL, har jag haft några riktigt bra diskussioner om möjligheter med flera fantastiska klubbar. Det har varit med lag i både Sverige och Schweiz, men tidpunkten har helt enkelt inte varit rätt, säger Colliton.

Bekräftar kontakt med SHL-sportchfen

Enligt Expressen har Colliton tidigare varit aktuell för SHL -jobb i både Luleå och HV71, men blev då i stället kvar i sitt NHL-jobb.

För tidningen bekräftar Colliton även en kontakt med Brynäs sportchef Johan Alcén.

– Jag spelade med Johan (Alcén) i Mora och jag har också varit hans tränare, så vi har en relation och vi har fortsatt kontakt. Ibland frågar han om spelare som han funderar på att värva, ibland pratar vi om saker som rör kultur och ledarskap eller så utbyter vi bara idéer, säger Colliton och fortsätter:

– Så ja, självklart är han en person som jag har kontakt med. Och jag tycker att det är viktigt att behålla sådana relationer. Han har gjort ett fantastiskt jobb i Brynäs, så det är klart att man vill fortsätta hålla kontakten.

Inte fått frågan

Huvudtränarjobbet i Brynäs kan komma att bli ledigt efter den här säsongen, beroende på huruvida SHL-klubben aktiverar nuvarande tränaren Niklas Gällstedts optionsår innan den 1 november. Någon fråga om jobbet i Brynäs har Colliton inte fått, menar 35-åringen.

Under sin tid i Sverige spelade Colliton en säsong i Rögle samt tre matcher i Mora, innan han tog över som tränare under säsongen 2013/14. Colliton var tränare för Mora under tre och en halv säsong och avslutade 2017 sin sejour i dalaklubben med att ta laget till SHL.