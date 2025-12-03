”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jere Innala, 27, har varit en stående del i Frölundas lag de senaste fyra säsongerna – bortsett från en avstickare till Nordamerika under fjolårssäsongen. Nu sitter forwarden på ett utgående kontrakt.

– Det här en riktigt bra klubb, säger Innala till Göteborgs-Posten.

Blir Jere Innala kvar i Frölunda?

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Jere Innala, 27, är inne på sin tredje säsong i Frölunda – efter två år i klubben testade forwarden på spel i Nordamerika under fjolårssäsongen, men har nu återvänt till Göteborg. Finländaren sitter på utgående kontrakt, och är tydlig med att han gärna skulle se en fortsättning i klubben.

– Det handlar mer om var jag vill vara och det här en riktigt bra klubb. En riktigt, riktigt bra klubb. Pengar är inte alltid allt, svarar Innala på GP:s fråga om han sneglar mot den Schweiziska högstaligan.

Innala har gjort totalt 115 matcher för Frölunda i SHL, och har under sin tid i klubben noterats för 68 poäng (33+35). Enligt forwarden själva ska diskussioner mellan de två parterna ha inletts.

– Ja, de pratar! Men för tillfället är fokus på matcherna.

