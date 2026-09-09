SHL-tränaren får landslagsuppdrag

Jens Nielsen i Malmö får landslagsuppdrag med Danmark.

Foto: Christoffer Borg Mattisson / Bildbyrån.

För tredje säsongen i rad kommer Jens Nielsen att vara assisterande tränare i Malmö Redhawks. Dansken kommer nu även att kombinera det jobbet med ett uppdrag på hemmaplan. Nämligen som assisterande tränare i det danska landslaget. Dessutom blir det till ingen mindre än Tommy Samuelsson som har tagit över som huvudtränare efter Mikael Gath inför den kommande säsongen.

56-åringen hade en lång och framgångsrik spelarkarriär och har sedan skolat om sig till tränare. Han har på elitnivå i Sverige varit involverad i både Leksands IF och i Malmö.

Även i det danska landslaget har han haft uppdrag.

Jens Nielsen dubblar med Malmö och Danmark

Under fyra världsmästerskap har profilen varit med som assisterande coach. Nu får Jens Nielsen alltså chansen en femte gång. Uppdraget med Danmark kommer att ske under landslagsuppehållen i SHL.

– Vi ser detta som ett kvitto på den verksamhet vi bedriver i Malmö Redhawks, och inte minst på det arbete Jens gör hos oss. Det är en häftig och ärofylld möjlighet för Jens som vi självklart inte vill stå i vägen för. Samtidigt vill jag understryka att uppdraget inte påverkar vår verksamhet negativt på något sätt, då Jens kommer att arbeta parallellt med sitt uppdrag i Malmö Redhawks under landslagsuppehållen, säger Malmös sportchef Oscar Alsenfelt.