Tidigare SHL-stjärnan blir NHL-coach

Jason Krog blir NHL-coach. Foto: Bildbyrån.

Jason Krog hade en kort period i Frölunda HC men är såklart mest förknippad med sina tre år i HV71. Han kom dit efter att ha vräkt in poäng i AHL - och även i SHL var han oerhört poängstark. Han nådde 40-poängsplatån under sina två första år i ligan och slutade elva respektive sexa i poängligan. Det tredje året blev dock misslyckat och Krog försvann från svensk hockey 2014.

Efter att han lade av som spela 2017 har han fortsätt inom ishockeyn som coach - och nu har han landat ett tungt jobb i NHL. Krog är nämligen klar som assisterande tränare till Manny Malhotra i Vancouver Canucks. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Krog har jobbat inom organisationen de senaste åren, men då som skillstränare för såväl Vancouver som deras AHL-lag Abbottsford.

– Jag är väldigt glad över att få se Jason få en välförtjänt befordran, säger klubbens nye general manager Ryan Johnson.

Krog har faktiskt spelat för Vancouver en gång i tiden. Han gjorde fyra matcher för klubben säsongen 2008/2009. Framför allt var han dock en storstjärna i klubbens dåvarande AHL-organisation Manitoba Moose. Där gjorde han 86 poäng på 74 matcher och slutade trea i hela farmarligans poängliga. 2008 vann han faktiskt hela AHL:s poängliga.