Järnkrok hyllas av radarpartnern

Jakob Silfverberg och Calle Järnkrok var ett radarpar när Brynäs senast blev svenska mästare. Foto: Bildbyrån.

Brynäs presenterade under förmiddagen värvningen av Calle Järnkrok, som återvänder till Gävle efter 13 säsonger i Nordamerika. Väl tillbaka i Brynäs återförenas han nu med Jakob Silfverberg, som hade en speciell kemi med Järnkrok under SM-guld-säsongen 2011/2012.

– En väldigt skicklig tvåvägscenter som har jäkla krut i kroppen och är både rapp och kvick med ett väldigt bra spelsinne. Han hade varit en toppvärvning för vilket lag som helst i den här ligan, säger Silfverberg till GD.

Järnkrok hyllas av Silfverberg

Calle Järnkrok kan nu läggas till den långa listan av profilspelare som återvänder till Brynäs där - förutom Silfverberg - Johan Larsson, Christian Djoos, Oskar Lindblom och Nicklas Bäckström ingår.

– Det är väl ett gott tecken på att relationerna som skapats här är starka och det är många som vill hem och avsluta karriärerna i Brynäs, säger Silfverberg.

Säsongen 2011/2012 var duon högst bidragande till Brynäs SM-guld. Järnkrok stod då för 55 poäng på 66 matcher 74 poäng på 66 matcher. När Silfverberg ska beskriva Järnkrok som hockeyspelare låter det så här:

– En väldigt skicklig tvåvägscenter som har jäkla krut i kroppen och är både rapp och kvick med ett väldigt bra spelsinne. Han hade varit en toppvärvning för vilket lag som helst i den här ligan.

Nu återstår det att se om duon återförenas i samma kedja kommande säsong.

– Han får väl känna på lite i början. Men jag tror inte det spelar någon roll vad du stoppar in honom. Han kommer att göra skillnad.