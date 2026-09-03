Magnus Hellberg lät inte Calle Järnkrok få en succécomeback.

Foto: Bildbyrån (montage).

Med en förstakedja som förde tankarna tillbaka till SM-guldet 2012 ställde Brynäs IF upp för sin näst sista träningsmatch denna försäsong. Calle Järnkrok var tillbaka, men den första matchen i tröjan på 13 år slutade inte som önskat.

Jaret Anderson-Dolan blev Gävle-lagets enda målskytt under 60 minuter, och då dessutom inte i öppet spel, utan via straff. Djurgårdens IF Hockey, på andra sidan, var det bättre laget, och fick på sin sida se flera egna nyförvärv jubla i en 4–1-seger.

Både Gustav Lindström och Nils Åman stod för fullträffar i den första akten, och därefter fyllde man på efter Anderson-Dolans 1–2. Sebastian Hartmann blev stockholmarnas tredje målskytt tidigt i andra, direkt efter straffen, och därifrån satte också Henrik Eriksson 4–1.

I den tredje perioden rann tiden iväg och Magnus Hellberg kunde konstatera att han vunnit matchen i matchen mot Magnus Chrona i det andra målet.

Calle Järnkrok: "Det kan bara bli bättre"

För Brynäs förstakedja med Calle Järnkrok, Jakob Silfverberg och Johan Larsson innebar det att man klev av Hovets is helt utan poäng.

– För egen del var det lite kämpigt att försöka hitta rätt och komma in i grejerna. Det kan bara bli bättre från och med nu. Jag fick ganska bra lägen. Sen känner jag "Mange" så jag ville gärna göra mål på honom, säger Calle Järnkrok själv i TV4 efter slutsignalen.

– Det är det alltid (lite anspänning) innan första matchen, att se vart man står. Jag har haft en och en halv träning innan, men skönt att vara igång.

Djurgården – Brynäs: 4–1 (2–0, 2–1, 0–0)

Djurgården: Gustav Lindström Nils Åman, Sebastian Hartmann, Henrik Eriksson.

Brynäs: Jaret Anderson-Dolan (straff),