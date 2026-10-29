Snuvas på första SHL-nollan – med 73 sekunder kvar

Jani Lampinen får fortsätta vänta på första nollan i SHL.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Skellefteå AIK bärgade tre poäng inför 5 801 åskådare i Skellefteå Kraft Arena genom att besegra Linköping HC med 3–1. Målvakten Jani Lampinen storspelade i hemmamålet och stoppade 25 av 26 skott med en räddningsprocent på 96,15 %.

Hemmalaget tog ledningen i den första perioden när backen Emil Djuse spräckte nollan med sitt första mål för säsongen efter 15.17. Skellefteå utökade sedan tidigt i den andra akten då Andreas Johnson satte 2–0, framspelad av Victor Stjernborg och Arvid Lundberg.

I den tredje perioden skapade Linköping nerv i matchen. Efter att gästerna tagit timeout och plockat ut målvakten Waltteri Ignatjew lyckades Theodor Lennström reducera till 2–1 med drygt en minut kvar att spela för att spräcka Lampinens nolla. Närmare än så kom dock inte LHC. I stället kunde Rickard Hugg skicka in 3–1 i tom bur med endast 23 sekunder kvar på klockan och spika slutresultatet.

Matchfakta Skellefteå – Linköping

Skellefteå AIK – Linköping HC 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Första perioden:

1–0 (15.17) Emil Djuse

Andra perioden:

2–0 (21.59) Andreas Johnson (Victor Stjernborg, Arvid Lundberg)

Tredje perioden:

2–1 (58.47) Theodor Lennström (Zion Nybeck, Tim Söderlund)

3–1 (59.37) Rickard Hugg (Victor Stjernborg, Emil Djuse), ENG

Skott: 31–26 (11–6, 8–12, 12–8)

Utvisningar: Skellefteå AIK 2x2 min – Linköping HC 3x2 min

Räddningsprocent: Skellefteå AIK (Jani Lampinen) 96,15% – Linköping HC (Waltteri Ignatjew) 93,33%

Publik: 5 801 personer i Skellefteå Kraft Arena