Linköping har fått en tuff start på säsongen med fyra raka torsk och noll poäng. En stor del av uppmärksamheten har riktats mot den tjeckiska stjärnan Jakub Vrana, som dels fått kritik för sitt kroppspråk under inledningen av SHL-säsongen.

– Det är normalt att få kritik när man har förväntningar på sig, säger forwarden till Corren.

Jakub Vrana. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Få hockeyintresserade människor i Sverige har missat vilken tung start Linköping har fått på säsongen – de har inlett med fyra raka nollpoängare och ligger sist i tabellen.

Det har stormat en hel del kring föreningen i inledningen. Sportchefen Peter Jakobsson gick ner till omklädningsrummet i den andra pausvilan i matchen mot Skellefteå för att skälla ut laget, medieprofilen Joakim Lundell har sågat klubben i sociala medier och stjärnvärvningen Jakub Vrana har fått kritik för sitt kroppspråk.

– Jag tror bara det är frustration över allting som pågår runt omkring dig, säger Vrana till Corren om sin hållning.

”Viktigt att fortsätta jobba”

Stjärnan har dock full förståelse för varför han får kritik.

– Det är normalt att få kritik när man har förväntningar på sig och man inte lever upp till dem. Det är viktigt att fortsätta jobba, fokusera på rätt saker, och inte låta det förstöra dig.

29-åringen anslöt till Linköping från NHL-laget Nashville Predators inför säsongen. Vrana tog sig tidigt till Sverige från Tjeckien, och har tidigare spelat i Linköpings juniorlag. Han lämnade dock för Nordamerika 2014 där han pendlat mellan NHL och farmarligan AHL. På 147 matcher i AHL har tjecken noterats för 122 poäng (57+65), i NHL har stått för 223 poäng (119+104) på 406 matcher.

Source: Jakub Vrána @ Elite Prospects