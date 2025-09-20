Linköping har fått den sämsta SHL-starten i klubbens historia.

Då rasar sportchefen Peter Jakobsson och han var nere i omklädningsrummet under förlusten mot Skellefteå.

– Dom sviker mig, dom sviker organisationen, säger Jakobsson till Corren.

Peter Jakobsson rasar mot lagets agerande i förlusten. Foto: Bildbyrån (Montage)

0-4 hemma mot Skellefteå och endast sju skott på mål. Det blev utfallet i Linköpings match under lördagseftermiddagen. Östgötarna har nu förlorat alla de fyra inledande matcherna och står kvar på noll poäng. De har därmed fått sin sämsta start på en SHL-säsong någonsin.

Efter förlusten mot Skellefteå rasar sportchefen Peter Jakobsson över insatsen.

– Det är så klart ett jävla underbetyg till mig som satt ihop ett hockeylag som visar upp det här efter fyra omgångar. Jag är så förbannat jävla ledsen och skäms ögonen ur mig. Det är så många människor i den här stan som ställer upp. Fans som kommer till vår arena, det är partners, det är frivilliga som jobbar i organisationen och otroligt många som gör ett bra jobb. Och så visar vi upp det här. Det är fullständigt oacceptabelt,. Det är uselt av alla spelare och det har jag talat om för dem. Jag är så ledsen, säger Jakobsson till Corren.

Peter Jakobsson gick ner till omklädningsrummet: ”Under all kritik”

Peter Jakobsson berättar även att han gick ner till omklädningsrummet för att ta ton mot spelargruppen för att han var så besviken över insatsen.

– Jag tror att jag var nere i omklädningsrummet en gång efter en match förra säsongen. Nu var jag tvungen att säga vad jag kände och tyckte. Det är jag som är ansvarig. Dom sviker mig, dom sviker organisationen. Det är under all kritik.

Enligt Jakobsson är det spelarna som bär ansvaret för den svaga starten, inte tränarteamet ledda av Mikael ”Musse” Håkanson.

– De vill ju inte vara här. De vill ju inte kämpa. De vill inte vara först på en puck. Vinner inga närkamper. Ingenting. Det spelar ingen roll om du heter Mange Johansson, Mikael Håkanson eller Calle Stålhammar. Det är de på isen som måste göra jobbet. Punkt. Det handlar inte om spelsystem eller tränare. Det är bara upp till killarna, säger Peter Jakobsson.

Linköping HC har inlett säsongen med fyra raka förluster efter 1-2 mot Frölunda, 2-5 mot Timrå, 3-5 mot Djurgården och nu 0-4 mot Skellefteå.

