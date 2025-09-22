Youtubern och sociala medier-profilen Joakim Lundell riktar start kritik mot Linköping under ett av deras Instagram-inlägg. I en kommentar sågar han Linköpings nya huvudtränare Mikael ”Musse” Håkanson.

– Uppenbarligen klarar inte tränargruppen att få denna trupp att fungera tillsammans överhuvudtaget, skriver han.

Joakim Lundell riktar kritik mot Mikael Håkanson. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Medieprofilen Joakim Lundell plockar fram stora sågen – i en kommentar under ett av Linköpings Instagram-inlägg riktar han stark kritik mot klubben och tränarstaben.

Linköping har fått en tuff start på SHL-säsongen 25/26. De har förlorade de inledande fyra matcherna och underpresterat trots det stjärnspäckade laget. Joakim Lundell riktar sig främst mot nya huvudtränaren Mikael ”Musse” Håkanson.

– Jag förväntar mig radikala förändringar inom kort, ska publiken fortsätta komma tillbaka efter dessa fyra matcher är det nu dags att visa att man agerar. Uppenbarligen klarar inte tränargruppen att få denna trupp att fungera tillsammans överhuvudtaget, skriver han.

”Många experter höjde ett varningens finger”

Linköping har släppt in 16 mål på de första fyra matcherna och har en målskillnad på -10. Härnäst väntar fjärdeplacerade Rögle BK.

– Många experter höjde ett varningens finger över vårat val av gröngölingstränare och dom verkar tyvärr fått helt rätt! Vi behöver trygghet och rutin NU, skriver Joakim Lundell och fortsätter:

– Det har varit så förbannat mycket snack inför säsongen. Något man inte sätt röken av ens.