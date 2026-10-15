Här blir stjärnan skogstokig: "Det är helt galet"

Jakub Vrána rasade mot domarna efter kostsamma utvisningen.

Foto: TV4/Skärmdump

Det var två lag som sökte trendbrott som möttes i Östergötland under torsdagskvällen. Frölunda förlorade båda sina matcher förra veckan medan Linköping åkte på en tung 5-1-förlust borta mot Djurgården vilket gör att LHC ligger sist i SHL inför kvällens omgång.

Båda lagen fick då förstärkning till truppen. Theodor Lennström gjorde comeback i hemmalaget medan Erik Thorell var tillbaka i spel för göteborgarna. Det var då Frölunda som fick jubla i första perioden och det var ingen annan än Thorell som klev fram och blev målskytt direkt i sin återkomst efter skada.

– Det är väldigt skönt att göra mål. Det var bara kul att se den gå in. Jag tycker att det är en ganska period från vår sida. Det är en bra start, säger Thorell till TV4 i pausen.

Frölunda ledde med 1-0 efter 20 minuters spel. Theodor Lennström, som spelar sin första match på 327 dagar, ville se mer från sitt Linköping.

– Det är roligt att vara där ute och det kändes att man varit borta om jag säger så. De bara snurrar, får långa puckar och det är fram och tillbaka. Vi måste försöka få stopp på dem tidigare. Vi kan inte låta dem komma med den farten, då blir det svårt att spela mot Frölunda, säger Lennström.

Jakub Vrána rasande efter utvisningen: "Hårt dömd"

Frölunda hade sedan ett 0-2-mål inne i början av andra perioden som blev bortdömt för målvaktsinterference. Linköping hade sedan också en puck över mållinjen men spelet hade hunnit bli avblåst innan pucken gick in. Detta eftersom Jakub Vrána blev utvisad två minuter för "holding the stick" i en situation innan pucken gick i mål.

Vrána var sedan rasande mot domarna medan han åkte av isen där han skriker och sedan även knuffar en Frölundaspelare. Det gör att han också blir utvisad två minuter för "unsportsmanlike conduct". När Vrána sedan får se reprisen på mediakuben ställer han sig upp i utvisningsbåset och knyter näven för att måtta ett slag mot plexiglaset innan han sliter av sig hjälmen och sätter sig ner.

– Jag tycker att den är hårt bedömd. Absolut vet Vrána vad han gör för någonting, men jag tycker inte att det är allvarligt nog för att ta utvisning på den. Det är så pass lite som han gör där, säger TV4-experten Robin Figren.

Frölunda gör mål med Vrána utvisad: "Helt galet"

Det blev spel fyra-mot-fyra efter utvisningen och då kunde Frölunda utöka ledningen. Jacob Peterson lade in pucken mot en Waltteri Ignatjew som var ur position. LHC reagerade dock på målet då Samuel Fagemo åkte in och hade kontakt med Ignatjew vilket hindrade målvakten från att komma över och rädda. Efter videogranskning godkändes dock målet eftersom kontakten mellan Fagemo och Ignatjew skedde utanför målgården.

2-0 stod sig till pausen och efteråt gav Jakub Vrána sin syn på utvisningen.

– Om jag ska vara ärlig så fastnar hans klubba i mig. Om man tar en utvisning på det, med tanke på vad de har släppt… Det är helt galet. Det är mycket känslor i hockey, jag var inte nöjd med det. Det är passé nu och jag vill inte göra en stor grej av det. Vi har en period kvar här och vi har en chans att hämta upp det här, säger Vrána till TV4.

Matchen pågår!