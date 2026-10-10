Jakub Vrana inleder dagens match som 13:e forward.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Det har varit en tuff säsongsinledning för Jakub Vrana. Den tjeckiska forwarden fick redan förra säsongen en hel del kritik för sitt spel. Då blev det 28 poäng på 46 matcher efter att ha vänt hem från flera år i Nordamerika och NHL. Till den här säsongen hoppades LHC på att få igång honom igen.

Inledningen har däremot varit allt annat än vad 30-åringen hade hoppats på.

Dels har laget gått tungt med endast två segrar på sex matcher. Och dels har den tidigare Stanley Cup-vinnaren endast mäktat med en assist på sex matcher. Nu väljer också "Ante" Karlsson att agera.

Jakub Vrana 13:e forward mot Djurgården

I kvällens match mot Djurgårdens IF Hockey på Hovet petas den tilltänkta stjärnan. Istället för att spela i förstakedjan kommer han nu att inleda matchen som 13:e forward. In på ordinarie plats kommer nu istället Adam Hofbauer som har fått sporadisk speltid så här långt under säsongen.

Jakub Vrana har laget på runt 15 minuter per match hittills den här säsongen. Det återstår nu att se hur mycket han får spela mot Djurgården. Klart är däremot att han inte inleder matchen i en ordinarie kedja.

För Djurgårdens del kan vi konstatera att Nils Åman missar dagens match efter att ha klivit av i torsdagens seger mot Örebro Hockey.