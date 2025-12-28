Brynäs ilska – dubbla matchstraff efter slutsignal

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brynäs var irriterade på domarna trots segern mot Örebro.

Efter slutsignalen fick både Jakob Silfverberg och Robert Hägg matchstraff.

Jakob Silfverberg fick matchstraff efter slutsignalen i Brynäs seger. Foto: Aron Broman/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Det var heta känslor och många uppmärksammade situationer i SHL-matchen mellan Brynäs och Örebro.

Framför allt var det irriterat i Brynäs som riktade sin ilska mot domarteamet. I den andra perioden fick Brynäs ett bortdömt mål då Oskar Lindblom bedömdes ha stört Örebro-målvakten Jhonas Enroth.

– Det känns som att varje gång man är nära målvakten så tar de bort dem. I alla fall på mig. Andra gånger ser man andra som gräver hur mycket som helst. Det är tråkigt, sade Lindblom till TV4 och tillade:

– Jag är fortfarande less över det första målet. Det är tråkigt. Vi vill ha mål i ligan, men de tar bort alldeles för många.

Jakob Silfverberg avgjorde – och fick matchstraff

I slutet av matchen svallade känslorna också över för Brynäs. De tappade 4-2 till 4-4 och drog på sig ett par utvisningar i slutet. Med mindre än två minuter kvar visades Jakob Silfverberg ut för ”abuse of officials” och Örebro fick spela powerplay i slutminuten. Det blev dock inget mål i det numerära överläget och Brynäs kunde vinna med 5-4 efter förlängning sedan just Silfverberg avgjort.

– Det var skönt, det var en tuff sits där i slutet för gubbarna men de redde ut det bra. Skönt att vi kommer härifrån med två poäng, säger Jakob Silfverberg till TV4 och fortsätter:

– Jag tycker att det känns som att vi har den här matchen under kontroll. Sedan bjuder vi in dem och slarvar till det. Det var surt men vi får ta två poäng och vara nöjda med det.

När Jakob Silfverberg sköt sitt avgörande mål firade han bland annat genom att stirra ut domarna och på tv-bilderna syntes det också hur han ropade mot domarteamet efter att ha gjort målet. I det officiella protokollet efter matchen framgår det att både Jakob Silfverberg och Robert Hägg i Brynäs fick matchstraff efter slutsignalen.

Silfverberg var dock förtegen om domarnas insats och sin utvisning i slutet av matchen.

– Det är klart att det inte kändes bra… Jag ska inte stå här och döma men i mina ögon kändes det billigt, så kanske man alltid säger, men det får stanna där. Det var otroligt tufft (att sitta i utvisningsbåset) men de gjorde det otroligt bra och vi kommer ifrån med två poäng, säger Jakob Silfverberg.

Source: Jakob Silfverberg @ Elite Prospects