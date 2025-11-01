Trots ett stort spelövertag för Rögle lyckades Leksand vinna matchen med 2-0.

Målvakten Jakob Hellsten blev stor matchvinnare för LIF med sina 31 räddningar.

— Jag tycker att vi sorterade bra i egen zon och höll dom på utsidan, säger Hellsten.

— Ibland är hockey ologisk och idag var samtidigt Jakob helt fantastisk i målet, säger Arvid Eljas.

Jakob Hellsten blev hjälte för Leksand i viktiga segern mot Rögle. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter två perioder i Tegera Arena väntade nog många på när serieledande Rögle skulle sätta ettan bakom storspelande Jakob Hellsten. Men i tredje perioden visade Leksand smartness och vann med 2-0 efter mål av Nolan Stevens och Peter Cehlárik.

— Jag fick komma in i matchen bra. Det var mycket skott från utsidan tidigt i första perioden. Vi håller i det egentligen hela matchen, berättar Jakob Hellsten för hockeysverige.se efter matchen och fortsätter:

— Visst, dom hade några lägen där det kanske kändes kaotiskt från utsidan, men jag tycker att vi sorterade bra i egen zon och höll dom på utsidan. Till slut fick vi en puck framåt och sedan kunde vi gå på den ledningen.

Jakob Hellsten om nollan: ”Hade inte klagat”

Trots övertaget från Rögles sida upplevde Jakob Hellsten det som en relativt lugn eftermiddag.

— Ja, det var vad jag syftade på. Vi höll deras spelare på utsidan. Backarna städade framför mig så jag kunde fokusera på förstaskottet. Kom det en retur så plockade backarna bort den. En simpel hockey när man spelar så, med det brukar vara effektivt.

Det blev en svettig match för Jakob Hellsten. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Hur var känslan att få hålla säsongens andra nolla?

— Jättebra såklart, men hade jag släppt in en puck och vunnit med 2-1 hade jag inte heller klagat, säger Jakob Hellsten med ett leende.

Arvid Eljas självkritisk trots Leksands vinst

Arvid Eljas var såklart nöjd med tre poäng, men kritiskt till sin egen prestation.

— En tuff match måste jag säga. Idag fick vi verkligen slita för tre poäng. Ganska solid försvarsspel, men vi skapade inte så mycket offensivt sett över 60 minuter. Ändå nog med lägen för att vinna matchen.

— Ibland är hockey ologisk och idag var samtidigt Jakob helt fantastisk i målet. Sedan var det väldigt kul att se Nolan och Peter avgöra för oss.

Arvid Eljas var nöjd med vinsten, men missnöjd med sin egen insats. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur viktigt tror du det var för Peter Cehlárik att kliva fram och göra 2-0 målet?

— Jag tror och hoppas att det var viktigt för Peter. Han är en grym ledare och spelare i vårt lag. Senaste tre, fyra matcherna har han verkligen visat att det finns extremt mycket hockey i honom.

Och så var det Arvid Eljas egna prestation…

— Min sämsta match sedan jag kom tillbaka efter skadan. Jag är inte nöjd med min prestation idag, men jag, Wiktor (Nilsson) och ”Gabe” (Fortier) sa till varandra att hitta en väg vinna kamper, puckar och göra det som krävs för att vinna matcher. Framför allt i tredje perioden. Jag personligen tycker att jag kan bättre.

Calle Själin om Rögles insats: ”Gjorde det lätt för målvakten”

Calle Själin var kanske Rögles bästa back, men såklart också missnöjd med att åka till Ängelholm tomhänt på poäng.

— Jag tycker ändå att vi gör en godkänd insats, men vi var inte där vi har varit tidigare. Vi förde ändå spelet under stora delar av den här matchen, men fick inte in några puckar.

— Vi sköt mycket skott, men var alldeles för mycket på utsidan och gjorde det lätt för deras målvakt.

Calle Själins Rögle fick se sig själva bli nollade i Dalarna. Foto: Ronnie Rönnkvist

Blev det någon form av frustration efter 1-0 målet?

— Nej, det tycker jag väl inte. Vi kände att vi hade övertag samtidigt som vi visste att dom var snabba i kontringarna.

— Frustration vet jag inte om det blev, kanske lite när vi inte fick in puckarna trots bra lägen. Det gällde ändå att hålla sig cool och vänta på rätt chanser, avslutar Calle Själin.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects