Backen Jake Livingstone placerades i Brynäs härom veckan. Men någon flytt till Sverige blir det inte för den 26-årige kanadensaren. I stället skriver han ett ettårigt AHL-kontrakt med Florida Panthers farmarlag Charlotte Checkers i AHL.

Jake Livingstone placerades i Brynäs – men stannar i Nordamerika. Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports

Det var i månadsskiftert som sajten spelcash.se som uppgav att Brynäs jagade Jake Livingstone i sin förhoppning att stärka ett läckande försvar.

Den NHL-meriterade backen deltog då på Pittsburgh Penguins träningsläger som tryout-spelare, men släpptes sedermera av klubben. I stället anslöt han till Florida Panthers camp, där han var ombytt i en match under försäsongen.

Det är också i de regrande Stanley Cup-mästarnas regi som den tidigare collegestjärnan blir kvar.

Under lördagen kom beskedet att Charlotte Checkers, Panthers farmarlag, tecknat ett ettårigt AHL-kontrakt med kanadensaren. Något spel i SHL blir det därmed inte under den här säsongen.

Jake Livingstone blir lagkamrat med fyra svenskar

Jake Livingstone, som härstammar från British Columbia, spelade fem NHL-matcher med Nashville Predators i slutet av säsongen 2022/23 efter att ha kommit till klubben som free agent från Minnesota State University i den amerikanska collegehockeyn. Det har hittills blivit hans enda framträdanden i ligan.

De två senaste åren har Livingstone uteslutande spelat AHL-hockey med Predators farmarlag Milwaukee Admirals och samlat på sig 33 poäng (9+24) på 127 matcher.

I Charlotte blir den odraftade backen lagkamrat med svenskarna Tobias Björnfot, Ludvig Jansson, Wilmer Skoog och Anton Lundmark.

Source: Jake Livingstone @ Elite Prospects