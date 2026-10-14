Nya DIF-smällen – avbröt träningen

DIF ger en uppdatering kring skadestatusen.

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Lucas Carlsson värvades från Nordamerika som tilltänkt toppback i Djurgårdens IF Hockey, men i skrivande stund väntar 29-åringen fortfarande på sin debut i tröjan. Huruvida den kommer mot tidigare klubben, Brynäs, under torsdagen, är ännu inte klart.

– Nu börjar vi närma oss sluttampen. Planen är förhoppningsvis att han ska spela i nån av de närmaste matcherna. Vi gör alla förberedelser. Han fick vara med och känna på powerplay för första gången idag. Så får vi se vilken av dagarna det blir den här veckan eller om det blir ytterligare nån dag. Kul i alla fall att det närmar sig, säger tränaren Robert Kimby på lagets sajt.

Men som smolk i bägaren ser DIF inte bara ut att behöva klara sig utan Nils Åman mot Gävle-laget.

Josefson avbröt träningen – han kan ersätta

SHL-klubben meddelar att Jacob Josefson avbröt onsdagens träningen och att Håvard Salsten är den tänkbara ersättare, samtidigt som han kommer tillbaka från tre veckors frånvaro.

– ”Salsa” är tillgänglig så vi får ta det när det är slutgiltigt. Är det så att han (Josefson) inte kan spela, det är klart att de är olika spelare, men de har också ganska många egenskaper som är lika. De är bra i skridskoåkning, de är bra i forecheck, de är pålitliga i närkampsspelet. Är det så att ”Josef” inte kan spela ligger det nära till hands att länka det till att göra så lite förändringar som möjligt, säger Kimby.

Nils Åman klev av mot Örebro, under ångestveckan, och missade därefter segern mot Linköping. Han tränar just nu på is på egen hand. Hans ersättare i de matcherna blev Marcus Krüger som själv kommit tillbaka efter två missade matcher.