SHL

Målvaktens framtidsbesked: ”Inga konstigheter med det”

Publicerad 15 oktober 2026 13:13
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
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Jacob Johanssons kontrakt med Timrå löper ut efter säsongen.
Då är målvakten tydlig med att han vill bli kvar i klubben.
– Ja, jag vill spela här, säger Johansson till Sundsvalls Tidning.

Jacob Johansson, här i Tre Kronors färger.
Jacob Johansson, här i Tre Kronors färger.
Foto: Kalle Parkkinen/Bildbyrån

Jacob Johansson är en av nio spelare i Timrå som har utgående kontrakt med klubben. 33-åringen har spelat i SHL-laget sedan 2020 och är inne på sin sjunde säsong i Timrå – som han hoppas ska bli fler efter denna säsong.

– Ja, jag vill spela här. Det är inga konstigheter med det. Vi får se vad som händer, säger Johansson till Sundsvalls Tidning.

Än så länge har inga diskussioner kring en fortsättning påbörjats.

– Jag trivs jättebra här. Jag ska bara spela så bra jag kan och hjälpa laget vinna så många matcher det bara går, sedan får man se vad det landar i, säger Johansson.

Spelade i Tre Kronor ifjol

Johansson anslöt till Timrå 2020 då klubben spelade i Hockeyallsvenskan och har under sina år i klubben hjälpt laget tillbaka till SHL och själv blivit svensk landslagsman. Förra säsongen spelade Johansson en landskamp med Tre Kronor och 2023 var han tredjemålvakt i VM bakom Lars Johansson och Jesper Wallstedt.

Den här säsongen har 33-åringen spelat sju matcher som resulterat i tre segrar och en räddningsprocent på 89,9 procent.

Source: Jacob Johansson @ Elite Prospects

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