Målvaktens framtidsbesked: ”Inga konstigheter med det”

Jacob Johansson, här i Tre Kronors färger.

Foto: Kalle Parkkinen/Bildbyrån

Jacob Johansson är en av nio spelare i Timrå som har utgående kontrakt med klubben. 33-åringen har spelat i SHL -laget sedan 2020 och är inne på sin sjunde säsong i Timrå – som han hoppas ska bli fler efter denna säsong.

– Ja, jag vill spela här. Det är inga konstigheter med det. Vi får se vad som händer, säger Johansson till Sundsvalls Tidning .

Än så länge har inga diskussioner kring en fortsättning påbörjats.

– Jag trivs jättebra här. Jag ska bara spela så bra jag kan och hjälpa laget vinna så många matcher det bara går, sedan får man se vad det landar i, säger Johansson.

Spelade i Tre Kronor ifjol

Johansson anslöt till Timrå 2020 då klubben spelade i Hockeyallsvenskan och har under sina år i klubben hjälpt laget tillbaka till SHL och själv blivit svensk landslagsman. Förra säsongen spelade Johansson en landskamp med Tre Kronor och 2023 var han tredjemålvakt i VM bakom Lars Johansson och Jesper Wallstedt.

Den här säsongen har 33-åringen spelat sju matcher som resulterat i tre segrar och en räddningsprocent på 89,9 procent.