Målvaktens nya succé – spikade igen

Jacob Johansson höll nollan igen för Timrå.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Timrå IK stod för en solid och disciplinerad insats när man hemmaslog Växjö Lakers med 3–0 i SCA Arena. En stor del i segern hade målvakten Jacob Johansson, som spikade igen fullständigt och motade samtliga 21 skott för en stilig hållen nolla.

Hemmalaget tog kommandot tidigt i matchen när Anton Lander hittade rätt efter knappt två minuters spel, framspelad av Reid Gardiner och Otto Kivenmäki. Växjö försökte bita sig kvar men hade svårt att bryta igenom ett kompakt Timråförsvar. I den andra perioden utökade Per Svensson till 2–0 efter ett fint förarbete av Lucas Forsell.

Matchen punkterades slutgiltigt i den tredje perioden då Dylan McLaughlin smällde in 3–0, vilket också blev slutresultatet. Timrå visade prov på disciplin och drog inte på sig en enda utvisning under hela matchen, samtidigt som Jacob Johansson stod emot i alla Växjös offensiva försök.

Matchfakta Timrå – Växjö

Timrå IK – Växjö Lakers HC 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Första perioden:

1–0 (01.48) Anton Lander (Reid Gardiner, Otto Kivenmäki)

Andra perioden:

2–0 (28.52) Per Svensson (Lucas Forsell)

Tredje perioden:

3–0 (46.43) Dylan McLaughlin

Skott: 23–21 (8–6, 6–8, 9–7)

Utvisningar: Timrå IK 0 min – Växjö Lakers 3x2 min

Räddningsprocent: Timrå IK (Jacob Johansson) 100,00% – Växjö Lakers (Adam Åhman) 86,96%

Publik: 4 762 personer i SCA Arena