Jack Berglund kolliderade med lagkamraten Filip Roos under en match mot Frölunda förra veckan. Forwarden har varit utanför laget sedan dess, men nu kommer ett glädjebesked inför mötet med HV71.

– Roligt för honom att han inte behöver ha någon extratröja eller gå och vänta, säger huvudtränare Jörgen Jönsson til Nya Wermlands-tidningen.

Jack Berglund är tillbaka i full träning med Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Jack Berglund fick chansen i Färjestads A-lag under säsongen 23/24, då han spelade åtta SHL-matcher med laget. Sedan dess har 19-åringen slagit sig in truppen och förtjänat ett seniorkontrakt. Forwarden tingades också på plats 51 av Philadelphia Flyers i draften 2024.

Under förra veckan skadades Berglund i matchen mot Frölunda, efter en krock med lagkamraten Filip Roos. Efter smällen har han suttit på läktaren under matcherna mot Växjö och Linköping. Nu är dock forwarden tillbaka i full träning och tillgänglig för spel under morgondagens match mot HV71. Ett besked Jörgen Jönsson ger under onsdagen.

– Roligt för honom att han inte behöver ha någon extratröja eller gå och vänta, säger Jönsson till NWT.

Viktor Lodin och Joakim Nygård tränade inte med laget under onsdagen, men ska vara tillgängliga för matchen mot Jönköpingslaget. Detta innebär att Färjestad har en full trupp att välja från.

– Det är tuff konkurrens i ett bra lag, det är inte lätt att få plats.

Source: Jack Berglund @ Elite Prospects