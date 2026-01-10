Draget: Sätter in JVM-kaptenen som förstacenter

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jack Berglund är hemma i Färjestad efter att ha lett Sverige till ett JVM-guld. Nu kommer talangen att få chansen som förstacenter i första matchen tillbaka, enligt Värmlands Folkblad.



Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Han gjorde succé i junior-VM och ledde Sverige hela vägen till ett guld i junior-VM. Nu är Jack Berglund hemma i Karlstad igen, där han kommer in i ett nytt Färjestad. Under gårdagen valde nämligen värmlänningarna att sparka klubbikonen Jörgen Jönsson.

Istället tar Christer Olsson över huvudansvaret.

Han kommer också att vara den som leder laget i eftermiddagens match mot Djurgården. Då väljer han även att skicka in JVM-kaptenen i en stor roll från start. I sin första match tillbaka kommer nämligen Berglund att få chansen mellan Oskar Stéen och David Tomásek i första kedjan.

— Han är ”boostad” med självförtroende och det ska bli kul att se honom spela. Han tog ett fint ansvar defensivt på JVM. Han är en jäkla skicklig spelare alltså – men han är även en krigare. Vi tror han kan passa väldigt bra tillsammans med de två – han var riktigt bra sista matchen i Luleå innan han åkte iväg, säger Christer Olsson till Värmlands Folkblad.

Jack Berglund kommer under matchen också, med stor sannolikhet, att få möta Anton Frondell, Viggo Björck och Victor Eklund. Tre spelare som han vann guldet med för ett par dagar sedan.

