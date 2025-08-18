Frölundas superlöfte rankas tvåa inför NHL-draften

Ivar Stenberg är ett av svensk hockeys största talanger.

Nu rankas Frölundas storlöfte på en andraplats inför NHL-draften 2026 av The Athletics expert Scott Wheeler.

Ivar Stenberg.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Redan förra säsongen fick Ivar Stenberg visa framfötterna i SHL med Frölunda.

Den kommande säsongen väntas han finnas med i SHL-laget och vara en viktig spelare för Juniorkronorna i JVM. Stenberg är en av de mest lovande spelarna i sin årskull, men kunde inte draftas redan i sommar då han är född för sent på året. I stället kan 17-åringen komma att draftas tidigt nästa år.

Rankas efter Gavin McKenna

När The Athletics draftexpert Scott Wheeler nu släpper sin försäsongsranking inför NHL-draften 2026 tar Stenberg andraplatsen på rankingen. Etta på listan, och i en klass för sig själv, är supertalangen Gavin McKenna, medan Stenberg och den kanadensiske backen Keaton Verhoeff rankas på andra och tredje plats i en klassen under McKenna.

”Han (Stenberg) kommer att vara en topp sex-spelare för Sverige att bygga spelet runt på junior-VM och jag tror att han kommer att ha en stor säsong SHL. Han ser redan nu ut som en förstakedje-talang på NHL-nivå. Jag tror att han är på riktigt”, skriver Wheeler bland annat om Stenberg.

På listan, som rankar de 32 hetaste talangerna inför draften, tar även Djurgårdens talanger Viggo Björck (åtta) och Marcus Nordmark (15) plats, likaså MoDo:s forwardstalang Elton Hermansson (18) och Luleås backlöfte William Håkansson (19) plats. På listan återfinns även Örebros norska forwardstalang Niklas Aaram-Olsen på plats 17.