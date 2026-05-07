Efter succésäsongen – nu prisas Stenberg

Han stod för en av de vassaste poängnoteringarna av en 18-åring någonsin.

Nu prisas Ivar Stenberg som Årets rookie i SHL.

Det har varit en minst sagt succéartad säsong för Ivar Stenberg. Hans 33 poäng i Frölunda under SHL-säsongen är den femte bästa noteringen för en 18-åring. Bara bröderna Sedin, Markus Näslund och Tomas Sandström är bättre. Han var dessutom högst bidragande till JVM-guldet i januari.

Nu belönas talangen med priset för årets rookie i SHL.

– Att bli Årets Rookie betyder mycket för mig. Det har varit en rolig och lärorik säsong, och jag är väldigt glad över att få ta emot ett sådant här pris, säger Ivar Stenberg till SHL.se

I och med priset tilldelas också Stenbergs moderklubb Stneungsunds HF 50 000 kronor.

Kriterierna för att kunna tilldelas priset som bästa nykomling i SHL:

Spelare kan delta i tävlingen fram till det att spelaren högst fyller 25 år det år säsongen startar.

Spelare ska när säsongen startar ej ha spelat mer än 30 matcher i någon professionell högstaligas grundserie.

Spelare kan bara utses till Årets Rookie en gång.

Prisutdelning: 50.000:- tilldelas spelarens moderklubb.

