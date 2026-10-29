SHL

FBK-profilens son gör SHL-debut i Färjestad

Publicerad 29 oktober 2026 17:46
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Marius Holtet spelade närmare 400 matcher i Färjestad och vann två SM-guld.
Nu kommer sonen Isak Holtet, 17, att få göra SHL-debut i FBK-tröjan mot Brynäs.

Isak Holtet, son till Marius Holtet, får debutera för Färjestad.
Isak Holtet, son till Marius Holtet, får debutera för Färjestad.
Foto: Bildbyrån & Färjestad BK

När Färjestad reser till Gävle för kvällens bortamatch i SHL finns en 17-årig debutant med på bussen. 

Isak Holtet är född och uppvuxen i Karlstad och har också Färjestad BK som sin moderklubb. Nu kommer talangen att få debutera i A-laget så Mikkel Eriksen missar matchen på grund av skada. 17-åringen kliver in och ersätter Eriksen rakt av i kedjan med Linus Johansson och Oskar Steen

Isak Holtet debuterar i Färjestad – tolv år efter pappa Marius sista match

Låter namnet Holtet bekant?

Jo, då. Visst är Isak Holtet son till den förre FBK-profilen Marius Holtet som tillbringade åtta säsonger i klubben. Marius Holtet spelade också i Färjestad som junior men tillbringade sedan två säsonger i allsvenska Bofors samt spelade i Nordamerika under fyra säsonger innan han återvände till Karlstad 2008. Norrmannen spelade sedan i Färjestad under resten av sin karriär. 

Marius Holtet kom sedan att spela 381 matcher för Färjestad där han var med och vann SM-guld både 2009 och 2011. Han tvingades sedan avsluta hockeykarriären 2014 i sviterna av en hjärnskakning. 

Nu är det dags för sonen Isak Holtet att kliva upp i Färjestads A-lag. Forwarden, som är född i december 2008, har spelat i Färjestad hela sin karriär. Han tog klivet upp till U20 förra säsongen där han noterades för 14 poäng på 34 matcher. Den här säsongen har han sedan förbättrats och redan gjort tio poäng på 15 matcher i U20 Nationell. 

Matchen mellan Brynäs och Färjestad spelas i kväll med start 19:00. Här är Brynäs lag i matchen: 

Source: Isak Holtet @ Elite Prospects

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