Isak Holtet, son till Marius Holtet, får debutera för Färjestad.

Foto: Bildbyrån & Färjestad BK

När Färjestad reser till Gävle för kvällens bortamatch i SHL finns en 17-årig debutant med på bussen.

Isak Holtet är född och uppvuxen i Karlstad och har också Färjestad BK som sin moderklubb. Nu kommer talangen att få debutera i A-laget så Mikkel Eriksen missar matchen på grund av skada. 17-åringen kliver in och ersätter Eriksen rakt av i kedjan med Linus Johansson och Oskar Steen.

Isak Holtet debuterar i Färjestad – tolv år efter pappa Marius sista match

Låter namnet Holtet bekant?

Jo, då. Visst är Isak Holtet son till den förre FBK-profilen Marius Holtet som tillbringade åtta säsonger i klubben. Marius Holtet spelade också i Färjestad som junior men tillbringade sedan två säsonger i allsvenska Bofors samt spelade i Nordamerika under fyra säsonger innan han återvände till Karlstad 2008. Norrmannen spelade sedan i Färjestad under resten av sin karriär.

Marius Holtet kom sedan att spela 381 matcher för Färjestad där han var med och vann SM-guld både 2009 och 2011. Han tvingades sedan avsluta hockeykarriären 2014 i sviterna av en hjärnskakning.

Nu är det dags för sonen Isak Holtet att kliva upp i Färjestads A-lag. Forwarden, som är född i december 2008, har spelat i Färjestad hela sin karriär. Han tog klivet upp till U20 förra säsongen där han noterades för 14 poäng på 34 matcher. Den här säsongen har han sedan förbättrats och redan gjort tio poäng på 15 matcher i U20 Nationell.

Matchen mellan Brynäs och Färjestad spelas i kväll med start 19:00. Här är Brynäs lag i matchen: