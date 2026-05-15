Isac Brännström uppges inte få något nytt kontrakt av HV71.

Enligt Norrbottens-Kuriren är forwarden nu klar för en återkomst till Luleå nästa säsong.

Isac Brännström uppges välja spel i Luleå igen till nästa säsong. Foto: Bildbyrån (Montage)

Redan i höstas tog säsongen slut för Isac Brännström när han skadade axeln i en bortamatch med HV71 mot Luleå. Han tvingades till operation och spelade ingenting under resten av säsongen 2025/26. Samtidigt har Brännström ett utgående kontrakt med HV71 och hans framtid i föreningen är osäker.

Brännström har officiellt inte blivit avtackad av HV71 ännu, vilket har öppnat för att han skulle kunna bli kvar i klubben. Tidigare i veckan kom däremot uppgifter från Norrbottens-Kuriren att forwarden inte blir kvar i HV. Han uppgavs då i stället ha blivit erbjuden till Luleå som hade 28-åringen uppe på sitt bord.

Nu ska övergången också vara klar.

Norrbottens-Kuriren är först med att rapportera om att Isac Brännström och Luleå ska vara överens om en flytt. Brännström ska således vara klar för en återkomst till Norrbotten inför nästa säsong. Expressen uppger också att Luleå och Brännström har enats om kontrakt som gäller för ett år, alltså endast över den kommande säsongen 2026/27.

Isac Brännström lämnar HV71 för Luleå – igen

Isac Brännström har Nässjö HC som moderklubb men flyttade tidigt till HV71 där han inledde sin elitkarriär. Han tillbringade flera år i HV-tröjan innan han lämnade klubben 2019 för spel i Luleå. Uppe i Norrbotten fick Brännström en stark utveckling och var en nyckelspelare under flera säsonger. Han fick bland annat debutera i Tre Kronor och blev en regelbunden landslagsspelare under tiden i Luleå. Hans bästa säsong kom 2022/23 när Brännström gjorde 29 poäng på 47 matcher i Luleå.

2023 valde däremot Isac Brännström att flytta hemåt igen och han skrev på ett stort treårskontrakt med HV71. Där har 28-åringen dock haft tre tunga säsonger och inte kommit upp i samma höga nivå som han hade i Luleå. Samtidigt har HV71 också fått kvala sig kvar i SHL under alla tre säsonger.

Nu verkar Brännström alltså återigen lämna HV för en flytt till Luleå. Under sin karriär har Brännström gjort 141 poäng på 397 SHL-matcher.

Source: Isac Brännström @ Elite Prospects