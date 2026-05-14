Uppgifter: Luleå har erbjudits Brännström

HV71 har inte erbjudit Isac Brännström någon förlängning. Nu uppger NSD att Luleå fått den 28-årige forwarden på sitt bord.

Återvänder Isac Brännström till Luleå?

En återkomst i Luleå kan bli aktuellt för Isac Brännström. Det menar NSD under onsdagen.

Forwarden, som tidigare gjort fyra säsonger i tröjan, sitter just nu på utgående kontrakt efter sin tid i HV71. Klubben ska inte heller ha erbjudit någon förlängning, enligt uppgifterna, och därmed undersöker agenten vad som kan bli nästa steg. Något som gjort att han hamnat på Luleås bord.

– Vi trivdes sjukt bra där uppe och jag vet att de tyckte om mig. Barnen börjar också bli lite större. Så det skulle absolut kunna vara ett alternativ om de är fortfarande intresserade, säger Isac Brännström själv till tidningen i Norrbotten.

”Mitt namn är inte högst upp på sportchefernas listor”

Det som ställer till det för Isac Brännström är samtidigt skadan han åkte på i just Luleå 9 oktober. Enligt NSD ville Luleå värva tillbaka 28-åringen innan dess, men sedan blev han borta resten av säsongen.

– Några stycken, säger Brännström om sina alternativ till tidningen.

– Det har ju gått lite tyngre för mig de senaste säsongerna och mitt namn är inte högst upp på sportchefernas listor just nu, men jag är på väg in i det som ska vara mina bästa år och hoppas kunna toppa tiden jag hade i Luleå Hockey, som var den bästa i min karriär. Så här långt.

Skadan forwarden dragits med är på axeln, men han menar att han nu är i riktigt bra form.

