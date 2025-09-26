Ett matchstraff av Isac Brännström kom att bli kostsamt för HV71 då Timrå kunde sätta det matchavgörande målet i powerplay.

Efteråt kritiseras Brännström för sitt agerande som ledde till utvisningen.

– Det är ett hjärnsläpp, och då är jag snäll. Det ska vara avstängning, säger SVT-experten Jonas Andersson.

– Jag trodde inte att det skulle bli en femma, men det blev det. Det är sånt som händer, säger Isac Brännström själv.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 hade tappat en 2-1-ledning till underläge 2-3 mot Timrå i den andra perioden men hemmalaget började jobba sig tillbaka in i matchen.

Precis när HV71 började komma igång igen mittperioden inträffade dock en situation som stoppade allt HV:s momentum. Isac Brännström delade ut en slashing på Timrå-backen Linus Nässén efter att ha svingat hårt med båda händerna på klubban mot Nässéns handske. Domarna var snabba och efter videogranskning bekräftades det att Brännström fick ett matchstraff. I det fem minuter långa powerplay-spelet kunde Timrå sätta 2-4 vilket blev det matchavgörande målet då bortalaget senare vann med 4-3.

Efter matchen ger Isac Brännström sin syn på situationen.

– Den tar ju på handsken och domaren gör bedömningen att det är en femma. Det är absolut inte någon som vill ta ett matchstraff och särskilt inte i den sitsen som vi är i. Det är sånt som händer, det är inte så mycket att göra åt, säger Brännström.

Isac Brännström kritiseras efter matchstraffet

HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist klagade inte när matchstraffet delades ut och efteråt menade han också att det var ett korrekt beslut.

– Jag tycker att det är rätt beslut av domaren att ta femman. Jag tycker att det är vårdslöst av oss och vi sätter oss i en ganska dum situation, säger Blomqvist på presskonferensen.

Isac Brännströms agerande i ett avgörande skede av matchen kritiseras dock av expertisen. TV4-experten Petter Rönnqvist menade att det var onödigt gjort av HV-forwarden.

– Man får inte göra en sådan där grej som Brännström gör där. Man kan vara hur het som helst och ha mycket vilja, men det där ju ett klart matchstraff. Det är ett rent yxhugg rakt över armen på Timrå-spelaren, säger Rönnqvist i TV4:s ”Hockeytorsdag”.

I SVT:s ”Hockeykväll” får Brännström också kritik för agerandet och enligt experterna bör det också leda till ytterligare bestraffning.

– Det är matchstraff, garanterat. Det är ett hjärnsläpp, och då är jag snäll. Jag vet inte hur man kan förklara det annars. Det är ett givet matchstraff och det ska vara avstängning också enligt mig, säger Jonas Andersson i sändningen och får medhåll av kollegan Johanna Dahlén:

– När man pratar om onödiga situationer. Det skiljer bara ett mål och de behöver vinna matcher. Då gör man en sådan sak, det är riktigt korkat, säger Dahlén.

Brännströms svar: ”Ingen frustration alls”

Situationen kom att bli matchavgörande eftersom att Timrå kunde sätta segermålet till följd av Brännströms matchstraff.

– Jag tror att det är mitt första matchstraff någonsin under alla år jag har spelat hockey. Det är en speciell känsla. Jag trodde inte där och då att det skulle bli en femma, men det blev det. Alltså, det är sånt som händer och tyvärr gör de ett mål då också, säger Isac Brännström.

Var det en frustration som bubblade över?

– Nej, verkligen inte. Jag försöker bara vinna pucken, slå på klubban och sen pucken efteråt. Men nu träffade jag handsken. Det var ingen frustration alls.

Tung start för HV71: ”Klart att det blir en press”

HV71 ligger alltjämt sist i SHL och är kvar på noll poäng efter fem omgångar. Det börjar med andra ord brinna i knutarna för HV där poängen måste trilla in snart för att de inte ska hamna för långt efter övriga lag redan tidigt in på säsongen.

– Det är klart att det blir en press, det vore konstigt annars. Vi har inte tagit poäng på fem matcher här nu och det behöver till en vinst för att vi ska komma upp igen.

Ni har hamnat i en liknande situation som förra säsongen. Hur jobbar ni vidare för att gräva er ur den här gropen?

– Det är många som har varit med tidigare åren. Vi försöker bygga upp varandra med positiva grejer och se vad vi behöver göra bättre också. Stundtals spelar vi bra, men det är för enkla mål som vi släpper till. Vi behöver göra lite enklare mål också, där vi kommer in framför deras mål och slår in lite retur. Sedan är special teams också avgörande, där har vi inte varit tillräckligt bra hittills, avslutar Isac Brännström.

