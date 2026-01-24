”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skadan från oktober ser ut att stoppa honom från spel resten av säsongen. Nu ger Isac Brännström en uppdatering kring sitt kontrakt-läge i HV71.

– Jag älskar att spela här i alla fall och hade gärna stannat, säger han till Jönköpings-Posten.

Blir Isac Brännström kvar i HV71? Foto: Bildbyrån (montage).

”Just nu är det väldigt ovisst och jag har alla möjliga tankar.”

När Isac Brännström, i oktober, öppnade upp för hockeysverige.se om sin situation var dessa några av orden han använde. Tre månader har gått sedan dess och läget är i princip detsamma. Utgående kontrakt och en skada som ser ut att stoppa honom från spel resten av säsongen.

Nu ger han en uppdatering kring läget för JP.

– För egen del så är det en bonus om jag spelar. Så nu tränar jag för att komma tillbaka i fullt slag, men om det blir innan säsongen är över eller inte får jag se. Det är ju inte så många matcher kvar, säger han till tidningen.

Ingen diskussion med HV71: ”Först nu…”

Brännström tränar på is individuellt, och menar att den första besvikelsen lagt sig. Nu är fokus på att jobba sig tillbaka.

Men blir det i HV71? För JP berättar 27-åringen att det inte pågår några diskussioner med klubben. Detta delvis då det ”inte varit läge” med den situation där båda sportchefer, Björn Liljander och Fredrik Stillman, är sjukskrivna.

– Det är väl först nu som jag har börjat fundera på det där. Jag gillar att spela här och hade önskat att jag gjort det bättre under de här åren. Men om jag blir kvar här eller om jag spelar någon annanstans vet jag inte i dagsläget. Det blir väl lite diskussioner framöver.

– Jag älskar att spela här i alla fall och hade gärna stannat, tillägger han sedan.

Forwarden menar att han inte pratat med sin agent och vet därmed inte heller om det finns intresse från annat håll.

Source: Isac Brännström @ Elite Prospects