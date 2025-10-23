Isac Brännström lär missa resten av årets säsong.

Med tanke på att hans kontrakt med HV71 löper ut efter säsongen är hans hockeyframtid nu osäker.

För hockeysverige.se svarar Brännström om skadan, Luleå-ryktet och sin framtid i HV71.

— Just nu är det väldigt ovisst och jag har alla möjliga tankar, säger Brännström.

Isac Brännström ser ut att missa resten av säsongen, samtidigt som hans kontrakt med HV71 löper ut. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

I dagarna kom beskedet att säsongen antagligen är över för HV71:s Isac Brännström. Att rehabilitera en överkroppsskada och operation nu på måndag är det som närmast väntar för 27-åringen från Nässjö.

— Det här var inget jag hade räknat med. Jag tänkte att jag kanske skulle bli borta någon match och tänkte att jag kunde spela matchen efter smällen, berättar Isac Brännström för hockeysverige.se och fortsätter:

— Nu blev det inte så och jag tänkte då att det kanske skulle bli någon match till som jag missar. Nu sitter jag här och ska opereras. Det kom verkligen som en chock att det var så pass att det kommer bli operation.

Vad hände då du fick själva smällen?

— Det var en situation i mittzonen mot Luleå. Först krokade jag ihop med egen spelare. Samtidigt fick jag en tackling.

— En hård smäll som var väldigt olycklig när den kom utifrån den positionen jag hamnat i. Oturligt kan man väl säga att det var.

Isac Brännström klev av i bortamatchen mot Luleå för två veckor sedan. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Känns det ändå bra att du kommer opereras så pass snabbt?

— Ja, det är jätteskönt att jag får göra det direkt. Rehabtiden blir så pass lång ändå. Liten chans är det ändå att jag kommer tillbaka, men den är väldigt liten.

Finns det ändå en liten möjlighet att du kan komma tillbaka redan i slutet av den här säsongen eller till slutspelet?

— Det beror nog på hur lång tid allting kommer gå. Hur pass bra jag läker.

Isac Brännström: ”Har inte blivit som jag hade hoppats i HV71”

Isac Brännström återvände med stora förväntningar på sig 2023 efter att ha fått sitt nationella genombrott i Luleå. Men tiden i HV71 har inte blivit som han förväntade sig.

— Det har inte blivit som jag hade hoppats och tänkt både personligt och för laget.

— Personligt önskar jag verkligen att jag hade levererat och bidragit mer än jag gjort. Jag ville komma hit och hjälpa till att lyfta HV71 från åren som varit. Egentligen har det bara blivit ännu sämre, om man kan säga så.

— Jag vet vad som finns där, men har inte riktigt fått ut det och lyckats som jag velat och som alla här i stan troligen också velat.

Handlar det om mentala bitar?

— Mestadels är det nog mentalt. Det har gått tufft för laget och jag har tagit på mig mycket ansvar att det gått som det gått. Man grämer sig.

— Jag har inte heller fått en längre tid med bra matcher. Det har varit någon gång ibland det fungerat bra. Mestadels har det varit mentalt och, som jag sa, att när det gått som det gjort för laget jag har tagit på mig mycket av det ansvaret. Då är det inte optimalt att lyckas personligen heller.

Det har varit ett par tunga säsonger i HV71 för Isac Brännström. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Hockeykunskap finns såklart i laget, men är det en frustrerad grupp då inte poängen trillar in eller är det ändå ett samlat och fokuserat gäng?

— Jag skulle säga att vi är väldigt fokuserade. Alla vill göra rätt och som vi har kommit överens om.

— Sedan har det kommit perioder i matcherna där vi har sjunkit alldeles för lågt och släppt in ett, två eller tre mål. Då har matchen varit borta.

— Vi har blandat och gett under matcher och man kan väl säga att vi inte har fått ihop stabila 60 minuter. Dåliga minuterna, det är då vi tappar och förlorar matcherna. Det där måste rättas till.

Anton Blomqvist är starkt ifrågasatt som coach för HV71, men Isac Brännström uppskattar hans ledarskap.

— Jag gillar hur han är som coach. Väldigt driven och vet vad han vill. Sedan tror jag inte att det har gott som han heller vill.

— Precis som för mig har inte HV71 fått det här lyftet man hade hoppats på, men jag har inget dåligt att säga om honom. En bra människa och coach. Han är rak och ärlig, vilket jag uppskattar.

Ovissa framtiden: ”Inte så enkelt att bara dra härifrån”

Isac Brännströms kontrakt med HV71 går ut efter säsongen och skadan han drabbats av sätter honom inte direkt i ett bättre förhandlingsläge.

— Just nu är det väldigt ovisst och jag har alla möjliga tankar. Egentligen försöker jag stänga av dom nu. Annars tänker man ihjäl sig på det där.

— Jag vet ju om att det är mitt sista år och har försökt göra allt jag kunnat och hade gärna fortsatt med det. Nu blev det inte så.

— Tankarna är på vad som händer nästa år. Det är, som sagt var, väldigt ovisst, men vad som händer får framtiden utvisa. Jag får försöka fokusera på min rehab som kommer vara under en lång tid och under tiden bli starkare av det jag kan göra.

Du är tvåbarnspappa, det är inte bara att bryta upp och åka i väg.

— Så är det ju. Vi har köpt hur här i Huskvarna. Dessutom har vi en treåring och en ett och ett halvt-åring så det är full fart.

— Som du säger, det är inte så enkelt att man bara kan dra härifrån. Sådana tankar ligger också i bakhuvudet.

Det är ovisst hur hockeyframtiden ser ut för Brännström då hans kontrakt med HV71 löper ut nästa år. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Isac Brännström har ryktats vara på väg tillbaka till Luleå, men det är inget som är aktuellt i nuläget enligt honom själv.

— Jag har också läst lite om det. Klart att det finns kopplingar dit. Nu är det inte aktuellt ändå, men jag vet att Luleå behövde folk och jag tror säkert att dom kollat med HV71 om min situation. Sedan har det kommit ut på den vägen.

— Det fanns absolut inget som var klart. Inte heller särskilt nära. Jag har fokuserat på HV71 hela tiden, avslutar Isac Brännström.

Source: Isac Brännström @ Elite Prospects