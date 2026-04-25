Avslutar karriären − efter avancemanget

Niklas Dahlberg var med och förde upp moderklubben Visby/Roma till HockeyAllsvenskan.

Nu lägger 35-åringen skridskorna på hyllan.

Niklas Dahlberg tackar för sig efter 507 matcher i Hockeyettan. Foto: Patric Söderström/Bildbyrån

I veckan blev Visby/Roma klara för ett historiskt avancemang upp till HockeyAllsvenskan för första gången i klubbens historia efter att ha besegrat Hudiksvall i finalen. Därmed kommer det att spelas allsvensk hockey på Gotland för första gången någonsin.

En spelare som däremot inte kommer att följa med upp är 35-årige backen Niklas Dahlberg. Gotlänningen, som har Visby som moderklubb, väljer nämligen att tacka för sig och avsluta sin hockeykarriär. Dahlberg får nu sitt ”perfekta slut” efter att ha fört upp Visby/Roma till Allsvenskan.

– Jag kunde inte önska mig ett bättre sätt att avsluta karriären på, säger backen till Hockeyettan.se.

Niklas Dahlberg spelade över 500 matcher i Hockeyettan

Niklas Dahlberg har tillbringat i princip hela sin karriär i Hockeyettan. Totalt har backen gjort över 500 matcher i Division 1 där han har spelat för Visby, Tranås, Kalmar, Nybro och Kallinge/Ronneby. En majoritet av åren har Dahlberg spelat i Visby där han har gjort sammanlagt 264 matcher.

2023 var Niklas Dahlberg också med och förde upp Nybro Vikings till HockeyAllsvenskan, men fick då inte följa med laget upp. Enligt honom är det däremot mer speciellt den här gången att ha fört upp Visby till Allsvenskan.

– Skillnaden är ju att jag är ”born and raised” här på ön och hela min släkt och vänner var på läktaren. Båda gångerna är magiska, men den här smäller högre, det här är ju moderklubben, säger Niklas Dahlberg.

Totalt stod Niklas Dahlberg för 174 poäng på 507 matcher över 16 säsonger i Hockeyettan under sin karriär.

Source: Niklas Dahlberg @ Elite Prospects