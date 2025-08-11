Smällen: Kan missa SHL-premiären

Isac Born dras med skadebekymmer.

Efter att ha täckt ett skott har nu Frölunda-forwarden fått en spricka i foten, rapporterar rakapuckar.com.

Därmed riskerar SHL-premiären att vara i fara för 21-åringen.

Isac Born är skadad.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Rakapuckar.com rapporterar att Frölundas forward Isac Born ådragit sig en spricka i foten efter att ha täckt ett skott.

Fyra till sex veckors frånvaro lyder prognosen för 21-åringen, som därmed löper risk att missa SHL-premiären mot Linköping om drygt fem veckor.

Born noterades förra säsongen för 15 poäng (9+6) på 51 grundseriematcher, vilket är hans poängbästa notering i SHL-karriären.

Rydahl tränar med Frölunda på is

Sedan tidigare saknar Frölunda spetsforwarden Linus Weissbach, som axelopererades i maj och som då förväntades bli borta i fem till sex månader. Långtidsskadade Gustav Rydahl, som bara spelade fyra matcher förra säsongen, har varit på is med Frölunda under inledningen av försäsongen.

Frölunda och Rydahl fortsätter att ta skadesituationen steg för steg.

– Det känns bra. Jag är med från start och tar det dag för dag. Lite ringrostigt, men det är kul att vara med. Och det var länge sedan jag var med och körde så här intensivt, säger Rydahl till Göteborgs-Posten.

Frölunda inleder sitt försäsongsmatchande i morgon mot HV71.