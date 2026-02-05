Ilskan mot Larmi i segern: ”Filmare”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jämn, tätt, hett och många omdiskuterade situationer.

Som många gånger förut hamnade Emil Larmi i fokus.

– Larmi, filmare, ropades det ifrån läktarplats på Hovet.

Matchen slutade 2–1 till Djurgården efter straffavgörande.

Emil Larmi var i rampljuset.

Foto: Bildbyrån och skärmdump från TV4.

Stark start från Färjestad – men sen stängde Djurgården alla kanaler fram för FBK. När Djurgården efter 14 minuter spelade gjorde 1–0 genom Victor Eklund utbröt ett stort vrål på Hovet. Med sitt fysiska spel hade man fått kontroll på den här matchen.

Men det var också under den första perioden som Emil Larmi i Färjestads mål retade gallfeber på både fans och spelare på Hovet.

I den första situationen av tre pressade Djurgården på rejält runt målburen, varpå Larmi fick en spelare på sig och ramlade ner så att målburen blev utom spel.

Situationen, som av domarna nog bedömdes som en rättvis kamp framför mål, möttes av ilska från hemmapubliken.

”Larmi, filmare”, skanderade dem.

Färjestad svarade

Senare under perioden skedde det två gånger att målburen flyttades när Djurgården var i anfall, vilket möttes av ytterligare burop. Målvakten stod även för ett par vassa räddningar denna torsdagskväll i Stockholm.

Efter en stark andra period lyckades Färjestad kvittera – genom Karlskoga-kedjan.

Avslutet stod Lucas Forsell för med sitt blott fjärde mål för säsongen. Karlskoga-kedjan undrar ni? Med David Tomasek, Linus Johansson och Joel Kellman borta klev Karlskoga-forwarden Åke Stakkestad in i Färjestad.

Den tidigare HV71-spelaren bildade kedja med Lucas Forsell och duon spelade runt Christoffer Jansson, som inför säsongen kom från just BIK.

I den tredje perioden låg Färjestad på i perioder för ledningsmålet, men det såg ut att gå mot en 1–1 match. Det var resultatet efter ordinarie tid och i förlängningen tog Djurgården direkt kommando och med tre och en halv minut kvar fick Djurgården chansen i powerplay, efter att Viggo Björck trippats av Emil Larmi.

Men det blev ett straffavgörande, till slut ändå.

Likt han gjorde mot Finland i semifinalen av JVM, stod Anton Frondell för avgörandet när han överlistade Emil Larmi i den första straffomgången. Resten av straffarna resulterade i ingenting, och segern och extrapoängen var Djurgårdens.