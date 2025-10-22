Planen var att Jakob Ihs-Wozniak skulle slå sig in i Luleå och ta en större roll under säsongen – så har det dock inte blivit. Efter dalande prestationer har forwarden nu blivit utlånad till Björklöven i Hockeyallsvenskan.

– Det här är det bästa för mig just nu, säger 18-åringen till NSD.

Jakob Ihs-Wozniak. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Under dagen meddelade Luleå att den 18-åriga forwarden Jakob Ihs-Wozniak lånas ut till Björklöven.

Forwarden kommer att spela med det Hockeyallsvenska laget tills vidare, men kan gå fritt mellan klubbarna. Ihs-Wozniak har fått knapert med speltid i SHL och lånas därför ut till topp-satsande Björklöven för att få mer istid. 18-åringer medger att lånet är det bästa för hans utveckling i dagsläget.

– Det här är det bästa för mig just nu. Det har hela tiden funnits en plan att bli utlånad om speltiden skulle bli mindre, säger han till NSD.

I laget finner han ytterligare en Luleå-talang i form av Oliwer Sjöström, som också är på lån i klubben. Enligt 18-åringen känns flytten från SHL till Hockeyallsvenskan som ett nederlag.

– Jag är besviken på mig själv, att jag inte presterat bättre. Men det är ingen idé att tycka synd om sig själv, säger han.

Under de tre 13 matcher som Ihs-Wozniak har spelat med Luleå under säsongen har han producer två poäng (2+0).

Source: Jakob Ihs-Wozniak @ Elite Prospects