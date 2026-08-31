HV:s glädjebesked - tillbaka i full träning

Aleksi Heponiemi är tillbaka i full träning för HV. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÃ N / COP 185 / FK0425

Foto: BILDBYRÃ N

Från årskiftet har HV71:s Aleksi Heponiemi dragits med en skadebekymmer. I slutet av januari tvingades forwarden till vila och operation, och har sedan dess varit borta från spel. Nu, sju månader senare, har finländaren kastat den röda tröja och är tillbaka i full träning.

– När du har varit borta så länge som jag varit är du rätt taggad på att få köra, det kändes bra bara att få vara med och ge sig in i närkamper igen. Jag hade kul därute, säger han till JP .

För HV71 väntar matcher nere i Skåne mot Malmö Redhawks och Örebro Hockey eller Linköping HC till helgen. Där set dock inte Heponiemi ut att vara med.

– Kanske inte den här helgen, det är nog troligare att det blir lite närmare seriestarten. Men det känns definitivt som att jag ska hinna med att spela innan serien startar.

Även om inte matchformen är där ännu känner Heponiemi ingen stress över att vara ringrostig när SHL-säsongen drar igång.

– Nej, det hade varit skönt att hinna med att spela en match innan seriepremiären, men jag känner ingen stress över det. Jag har tränat mer eller mindre fullt med laget ett tag nu, så jag känner mig i fas ändå.