HV:s genombrottsman kan gå till NHL: ”Planen är att..”

HV71 klarade sig kvar till slut.

Trots en tuff säsong imponerade Hugo Fransson ständigt. Nu kan den odraftade backen få chansen i NHL.

– Om jag får chansen att testa vingarna där måste jag göra det, säger han till Jönköpings-Posten.

Hugo Fransson till NHL?

Hugo Fransson har gjort en imponerande resa under säsongen. Från att ha börjat säsongen som en överflödig back, har nu den 21-årige spelaren fått en nyckelroll.

– Jag tycker att det har gått bättre än jag förväntat mig. Jag ville inte ha en säsong till med utlåningar och jag tog vara på chansen när den kom. Jag visade att jag håller på den här nivån och det gav en boost.

– Jag fick förtroende att spela i special teams och det hjälpte mig på traven. Det har varit en bra säsong där det har fungerat okej för mig, och jag hoppas bygga vidare på det.

”Planen nu är att vara kvar i HV71”

Med ett år kvar på kontraktet är det inte säkert att han kommer att vara i Småland under sista året på kontraktet. För som tidigare rapporterats har han varit föremål för intresse i NHL.

– Det stämmer att det finns lite intresse, men hur stort det är och vad som sker är fortfarande lite oklart. Jag ska ha ett samtal med agenten om någon vecka, och efter det vet jag nog mer.

– Planen nu är att vara kvar i HV, men man vet aldrig vad som händer. Om jag får chansen att testa vingarna där måste jag göra det. Målet har alltid varit att komma till NHL.

Efter att Hugo Fransson levererat 27 poäng på 56 matcher i SHL:s grundserie och negativa kval, kan det bli dags redan till hösten.

