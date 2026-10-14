HV:s besked: Petas på Norrlandsturnén

Oskar Stål Lyrenäs petas på HV71:s roadtrip. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

HV71:s Oskar Stål Lyrenäs har varit bänkad till och från under säsongsinledningen för HV71. Hittills har det blivit noll poäng under de inledande sju matcherna och -3 i plus/minus-statistiken för 28-åringen.

När laget nu beger sig norrut för möte med Timrå IK under torsdagen, innan man reser vidare till Luleå Hockey för match i Coop Norrbotten arena på lördag, lämnas Stål Lyrenäs helt utanför truppen och får stanna hemma i Jönköping.

Det gör även backen Vashek Blanár.

– Lyrenäs åker inte med och Vashek kommer att vara hemma och spela juniormatcher. Skulle det vara så att vi behöver ha in spelare till lördagsmatchen så får vi flyga upp dem i så fall. Annars tycker vi liksom att de kan träna bättre här hemma, säger Niklas Eriksson.