HV71 vinner första kvalmatchen

HV71 vinner kvalmatch ett mot Leksand med 2-1. Jönköpingslaget imponerade stort i två perioder – men ett drama i den tredje perioden gav oss slutresultatet 2-1.

Foto: Oscar Wallin / Bildbyrån.

Den första kvalmatchen spelade i Jönköping, på HV71:s hemmaplan. Då var det också hemmalaget som kom ut och körde stenhårt. HV satte direkt tonen och skapade anfall, på anfall, på anfall.

Bortalaget hade ett par spelvändningar som gav dem några lägen, dock utan resultat.

Skottstatistiken efter 20 minuter var i kraftig fördel för HV71, 11-2 närmare bestämt. Med 15 sekunder kvar av den perioden kom också 1-0 när Justin Kloos snappade upp en ensam puck framför Filip Larsson. Ett psykiskt viktigt mål för HV som i den andra perioden som fortsatte att köra med ett fysiskt och tungt spel. Det gav också 2-0 när Martin Johnsen vackert tog tillvara på ett friläge.

Med drygt en minut kvar av den andra akten åkte Riley Woods på en utvisning för hög klubba. Målet kom inte innan paus – utan precis efter.

Michael Lindqvist snappade upp en sargretur och tryckte in kvitteringen.

Det gav bortalaget rejält med energi samtidigt som HV71 hamnade i brygga. Inte minst i defensiven blev det rejält förvirrat. Lukas Vejdemo hade då också ett drömläge att göra 2-2 när han lämnades helt ensam i slottet. Den gången fick kaptenen däremot inte träff på pucken.

HV71 spelade upp sig efter ett par minuter av Leksandstryck. Det kom sedan en böljande matchbild där det skapades chanser åt båda hållen. Felix Sandström klev då också fram med några viktiga räddningar för sitt lag.

Leksand tog då målvakten för att göra en sista push och kvittera matchen. Den kom däremot aldrig utan matchen slutade 2-1 till HV71.

— Vi kändes lite tagna av stundens allvar. Vi fick inte riktigt till det i de två första perioderna. Det är mycket att ta med sig, både positivt och saker vi måste lära oss av, säger Johan Hedberg i TV4.