Supportrarnas kritik mot HV71: ”Förändring måste ske”

HV71 behåller sin SHL-plats efter ännu en kvalseger.

Efteråt var dock HV-fansen kritiska mot föreningen.

”Fira vad? 3 raka kval. Förändring måste ske”, stod på supportrarnas banderoll.

HV71:s supportrar vecklade ut en banderoll efter kvalvinsten mot Leksand.

2024 blev det 4-3 i matcher mot Oskarshamn.

2025 slutade det med 4-2 i matcher mot MoDo.

I år vinner HV71 med 4-0 i matcher mot Leksand för att behålla sin SHL-plats.

Tre kval och tre raka kvalsegrar. HV71 kan pusta ut ännu en gång och konstatera att de fortfarande är ett SHL-lag. Efteråt var dock HV-supportrarna inte nöjda. De markerade tydligt mot klubben och vecklade ut en banderoll på bortastå i Tegera Arena efter slutsignalen i kväll.

”Fira vad? 3 raka kval. Förändring måste ske”, stod det på banderollen.

Anton Blomqvist om läget i HV71: ”Inte optimalt”

I TV4 berättade sedan HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist om känslorna efter att ha gått igenom ännu ett kval.

– Det finns inget att fira här i kväll. Det är två förlorare här. Men man har satt sig i den här situationen som vi har gjort är det svårt att göra det på ett bättre sätt än vad vi har gjort nu, säger Blomqvist.

Anton Blomqvist ger sedan sin syn på hur HV71 mår samt sin egen roll.

– Om man tittar på det ovanifrån är det inte bra för någon organisation när man byter chef sex gånger. Det är inte optimalt för en 34-åring som kliver in i SHL första gången, att det stormar mycket runt omkring. Det är vad det är och man får förhålla sig till det som det är, säger Blomqvist.

HV71 spelar i SHL 2026/27 efter att ha besegrat Leksand med 4-0 i matcher i kvalet. För Leksand väntar däremot spel i HockeyAllsvenskan från och med nästa säsong.

